Глава МИД Франции выступает за участие России в работе над планом по решению сирийского кризиса

Единственный вариант для решения сирийского кризиса - это совместная работа над проблемой России и ее союзников со странами, представленными в возглавляемой США международной коалиции, заявил в среду глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.
"Сегодня я могу констатировать тот факт, что существует только одно выполнимое предложение относительно решения сирийской проблемы, и его сделал президент Макрон. Он потребовал от всех, кто находится на стороне России, и тех, кто находится на стороне коалиции, собраться вместе, чтобы определить план выхода из кризиса, урегулировав при этом как гуманитарный, так и политический вопрос", - сказал Ж.-И.Ле Дриан в эфире радиостанции "Франс-энтер".
Он также отметил, что Россия не заинтересована в том, чтобы ситуация в Сирии обострялась.
Комментируя недавнее заявление президента РФ Владимира Путина о необходимости иностранных войск покинуть Сирию, французский министр призвал пояснить эту позицию, так как в САР в настоящее время находится значительное число военных из самых разных стран.
"Заявление достаточно расплывчатое, нужны пояснения, потому что в Сирии большое количество иностранных сил. Очевидно, что там силы коалиции, США, Турции, Ирана и России, и там также немного французских сил, их очень немного", - добавил Ж.-И.Ле Дриан.
"Необходимо двигаться в сторону мирного процесса в Сирии, но сейчас этот процесс блокирован... Необходимо установить связь между всеми сторонами, которых касается будущее Сирии ", - подчеркнул он.
17 мая президент РФ В.Путин на встрече со своим сирийским коллегой Башаром Асадом выразил надежду на начало вывода иностранных вооруженных сил с территории Сирии.
"Исходим из того, что в связи со значительными победами и успехом сирийской армии в борьбе с терроризмом, с началом более активной части, с началом политического процесса в его более активной фазе иностранные вооруженные силы будут выводиться с территории Сирийской Арабской Республики", - сказал российский лидер.
Позже пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что эти слова президента РФ касались государств, чьи военные находились там нелегитимно. "Существуют страны, которые имеют своих солдат и офицеров на сирийской территории в де-факто нелегитимном с точки зрения международного права режиме", - отметил он.
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