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Спорт 23.05.2018 12:41

Инфантино пригласил президента Ирана на открытие ЧМ-2018

Президент Ирана Хасан Рухани получил от главы ФИФА Джанни Инфантино официальное приглашение на открытие чемпионата мира по футболу 2018 года в России, передали вв среду официальные иранские СМИ.

В сообщении указывается, что несколько месяцев назад Дж.Инфантино обозначал намерение пригласить Х.Рухани на это мероприятие.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля. На групповой стадии сборной Ирана предстоит сыграть с командами Испании, Португалии и Марокко.

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Тэги: ИРАН, ПРЕЗИДЕНТ, РОССИЯ, ФУТБОЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]