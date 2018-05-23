Инфантино пригласил президента Ирана на открытие ЧМ-2018

Президент Ирана Хасан Рухани получил от главы ФИФА Джанни Инфантино официальное приглашение на открытие чемпионата мира по футболу 2018 года в России, передали вв среду официальные иранские СМИ.

В сообщении указывается, что несколько месяцев назад Дж.Инфантино обозначал намерение пригласить Х.Рухани на это мероприятие.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля. На групповой стадии сборной Ирана предстоит сыграть с командами Испании, Португалии и Марокко.