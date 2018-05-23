Лавров 29 мая в Минске обсудит российско-белорусское взаимодействие

Глава МИД РФ Сергей Лавров 29 мая посетит с рабочим визитом Минск, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"29 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посетит Минск с рабочим визитом. Запланированы его переговоры с министром иностранных дел Белоруссии", -сказала М.Захарова на брифинге в среду.

"Повестка дня переговоров включает в себя широкий спектр вопросов двустороннего взаимодействия, прежде всего, в контексте реализации программы согласованных действий в области внешней политики государств-участников договора о создании Союзного государства на 2018-2019 годы", - добавила она.