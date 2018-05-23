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СНГ 23.05.2018 13:44

Лавров 29 мая в Минске обсудит российско-белорусское взаимодействие

Глава МИД РФ Сергей Лавров 29 мая посетит с рабочим визитом Минск, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"29 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посетит Минск с рабочим визитом. Запланированы его переговоры с министром иностранных дел Белоруссии", -сказала М.Захарова на брифинге в среду.

"Повестка дня переговоров включает в себя широкий спектр вопросов двустороннего взаимодействия, прежде всего, в контексте реализации программы согласованных действий в области внешней политики государств-участников договора о создании Союзного государства на 2018-2019 годы", - добавила она.

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Тэги: РОССИЯ, ЛАВРОВ, БЕЛОРУССИЯ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]