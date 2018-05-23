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Регион 23.05.2018 12:53

Иран не намерен спрашивать у других стран разрешение на разработку вооружений - начальник генштаба

Иранские военные имеют полное право разрабатывать вооружение, не спрашивая разрешения на это у других стран, заявил в среду начальник генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери.

"На данный момент, хвала Всевышнему, боеготовность иранских сил - выше, чем когда бы то ни было. И мы не будем ждать разрешения каких бы то ни было стран, чтобы работать над развитием наших оборонных возможностей", - приводят его слова официальные иранские СМИ.

Это заявление прозвучало после того, как ранее на этой неделе глава госдепа США Майк Помпео озвучил стратегию Вашингтона в отношении Ирана. Он пригрозил Тегерану небывалыми санкциями и, среди прочего, призвал иранскую сторону прекратить работу над баллистическими ракетами, способными нести ядерное оружие.

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Тэги: ИРАН, ГЕНШТАБ, ВООРУЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]