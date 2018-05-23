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ТЭК 23.05.2018 13:09

Шефчович торопит Россию и Украину приступить к трехсторонним газовым переговорам

Зампред Еврокомиссии Марош Шефчович заявил, что пришло время для очередного раунда трехсторонних переговоров по газоснабжению с участием России и Украины.

"Конструктивное и стабильное сотрудничество между Россией и Украиной в области энергетики имеет первостепенное значение для Европейского союза. В этом контексте я всегда подчеркивал необходимость продолжения долгосрочного транзита российского газа через Украину в ЕС надежным и коммерчески целесообразным способом, поэтому я обратился к украинским и российским партнерам и пригласил их на трехсторонние переговоры, которые в прошлом оказались эффективными для достижения ощутимых и успешных результатов", - говорится в заявлении М.Шефчовича, распространенном в среду в Брюсселе.

По его словам, переговоры, поддерживаемые государствами-членами ЕС, "должны начаться как можно скорее с тем, чтобы обсудить важные для заинтересованных сторон вопросы газа и определиться с его транзитом через Украину после 2019 года".

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Тэги: ЕС, РОССИЯ, УКРАИНА, ГАЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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