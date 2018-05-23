Около полутысячи украшений Bvlgari будут представлены в начале осени в Музеях Кремля

Выставка из почти 500 украшений ювелирного дома Bvlgari с акцентом на феминизм отроется в начале осени в Музеях Кремля.
"Выставка откроется в начале сентября. На ней будет представлено около 500 предметов. Нам хотелось показать, как происходило развитие этого всемирно известного бренда, как проходили изменения в дизайне, изготовлении и жизни этих драгоценностей", - сказала директор Музеев Кремля Елена Гагарина журналистам в среду.
Она напомнила, что история Музеев Кремля тесно связана с итальянской культурой, многое в Кремле было построено итальянскими архитекторами.
Как ранее рассказала в интервью "Интерфаксу" Е.Гагарина, один из акцентов выставки сделан на 1950-1970-х годах, когда дом был тесно связан с итальянским кинематографом, актрисами, которые были не только клиентками дома, но и проводниками идей феминизма в Европе.
"Связь этих женщин с движением феминизма и то, как это отражается в драгоценностях Bvlgari, как нам кажется, станет интересным аспектом этой выставки", - отметила директор.
По словам Е.Гагариной, на выставке покажут произведения, которые принадлежали ведущим итальянским и американским актрисам.
Среди них - вещи, принадлежащие Лиз Тейлор, украшения, которые заказывались Анной Маньяни, Ингрид Бергман, Софи Лорен.
Помимо этого, на экранах будут демонстрироваться фрагменты из фильмов. Например, картина Лукино Висконти "Семейный портрет в интерьере", в котором актрисы предстают носящими произведения ювелирного дома, созданные специально для этой ленты.
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