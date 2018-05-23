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Регион 23.05.2018 13:44

Представители ПАСЕ обсудят в Ереване планы нового правительства Армении

Содокладчики Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Джузеппе Галати и Юлия Ловочкина посетят Армению для мониторинга выполнения республикой обязательств.

Как сообщается на сайте ПАСЕ, визит состоится 23-25 мая.

"Обсуждения будут в основном касаться последних политических событий в Армении, приоритетов нового правительства и состояния реализуемых реформ", - отмечается в сообщении.

Содокладчики встретятся с президентом, премьер-министром, спикером парламента и министрами иностранных дел, юстиции и обороны Армении, омбудсменом, а также представителями парламентских фракций, гражданского общества, армянской делегации в ПАСЕ и судебных властей.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМЕНИЯ, ПАСЕ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]