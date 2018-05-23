Представители ПАСЕ обсудят в Ереване планы нового правительства Армении

Содокладчики Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Джузеппе Галати и Юлия Ловочкина посетят Армению для мониторинга выполнения республикой обязательств.

Как сообщается на сайте ПАСЕ, визит состоится 23-25 мая.

"Обсуждения будут в основном касаться последних политических событий в Армении, приоритетов нового правительства и состояния реализуемых реформ", - отмечается в сообщении.

Содокладчики встретятся с президентом, премьер-министром, спикером парламента и министрами иностранных дел, юстиции и обороны Армении, омбудсменом, а также представителями парламентских фракций, гражданского общества, армянской делегации в ПАСЕ и судебных властей.