Турпоток в Азербайджан в январе-апреле увеличился на 13%, из Азербайджана - на 1,1%

Азербайджан в январе-апреле 2018 года посетили 847,6 тыс. иностранных граждан из 182 стран, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

"По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число иностранных граждан, посетивших Азербайджан, увеличилось на 13,4%. Удельный вес туристов из РФ составил 28,3%, Грузии – 21,9%, Ирана – 13,4%, Турции – 11,3%, ОАЭ – 4,6%", - отметили в ведомстве.

При этом 66,8% туристов составили мужчины, 33,2% - женщины.

"Наибольший рост турпотока пришелся на страны Персидского залива. Так число граждан Кувейта, посетивших Азербайджан, увеличилось в 6,4 раза, Бахрейна в 2,6 раза, Катара - в 2 раза, Саудовской Аравии - в 2,2 раза, Омана - в 1,6 раза, Ирака - в 1,6 раза, ОАЭ - в 1,2 раза. Число граждан Ирана, посетивших Азербайджан в январе-апреле текущего года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось на 5,4%",- отметили в Госкомстате.

Турпоток в Азербайджан из стран СНГ в январе-апреле 2018 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 9,4% - до 284,9 тыс. человек. Из стран ЕС Азербайджан посетили 32 тыс. человек (рост на 12,4%).

За отчетный период 60,6% туристов прибыли в Азербайджан посредством автомобильного и железнодорожного транспортов, 38,6% - воздушным транспортом, 0,8% - водным транспортом.

По данным статистики, число граждан Азербайджана, выехавших за рубеж, в январе-апреле 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года увеличилось на 1,1% - до 1,289 млн. человек. При этом 31,3% выезжали в Грузию, 27,7% - Иран, 21,9% - Россию, 12,2% - Турцию, 1,7% - Украину, 1,4% - ОАЭ.

"80% граждан Азербайджана в январе-апреле 2018 году выезжали за рубеж по железной дороге и автотранспортом, 19,1% - воздушным транспортом, 0,9% - водным транспортом", - подчеркнули в Госкомстате.

Б.Рустамбеков

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