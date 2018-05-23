Деятельность МГ ОБСЕ по карабахскому урегулированию неэффективна – вице-президент ПА ОБСЕ

Азербайджанская делегация на сессии Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ 7-11 июля в Берлине поднимет вопрос, связанный с нагорно-карабахским конфликтом, в том числе незаконным визитом премьера Армении Никола Пашиняна в Нагорный Карабах, заявил вице-президент ПА ОБСЕ, депутат парламента Азербайджана Азай Гулиев журналистам в среду.

"Нагорно-карабахский регион и прилегающие районы Азербайджана оккупированы Арменией, и до тех пор, пока оккупации не будет положен конец, мы будем поднимать в ОБСЕ этот вопрос. В частности, в июле на сессии в Берлине мы поднимем вопрос незаконного визита нового армянского премьера в Нагорный Карабах, а также провокациями в зоне конфликта, совершаемыми Арменией", - сказал А.Гулиев.

Он подчеркнул, что ОБСЕ - единственная международная организация, которая занимается вопросом урегулирования конфликта и осуществляет посредническую миссию. "Но она безрезультатна. Поэтому мы поднимем этот вопрос в ПА ОБСЕ. Что касается ситуации, сложившейся в Армении в связи с Пашиняном, то очевидно, что он и его команда выступают с очень популистскими и пафосными заявлениями, и это эйфория, вызванная революцией. Нет никаких сомнений в том, что эта эйфория скоро сойдет на нет, и руководство Армении начнет сознавать реальность, и откажется от пустых и бессмысленных заявлений", - отметил он.

А.Гулиев выразил сожаление, что Минская группа ОБСЕ не отреагировала и не осудила визит Н.Пашиняна на оккупированные территории Азербайджана.

Ф.Исазаде