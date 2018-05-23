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Дальнее зарубежье 23.05.2018 14:10

Трамп может задержаться с визитом в Великобритании ради игры в гольф - СМИ

Президент США Дональд Трамп, вероятно, продлит визит в Великобританию, чтобы поиграть в гольф в своем клубе в Шотландии, сообщила в среду Би-би-си.

В настоящий момент детали визита Д.Трампа по-прежнему неизвестны. Предположительно, американский президент отправится в Великобританию из Брюсселя, где 11-12 июля состоится саммит НАТО. Главной целью его поездки станут переговоры с британским премьером Терезой Мэй 13 июля. Помимо этого, Д.Трамп может встретиться с королевой Британии Елизаветой II.

Би-би-си напоминает, что Д.Трампу принадлежат несколько гольф-клубов - два в Шотландии и один в Ирландии.

Телеканал "Скай-ньюс" сообщает, что Д.Трамп ранее критиковал предыдущего президента США Барака Обаму за то, что тот проводил слишком много времени за игрой в гольф.

Между тем критики уверяют, что нынешний американский лидер тратит гораздо больше времени на это занятие. Так, в интернете появился сайт Trumpgolfcount.com, на котором указано, что Д.Трамп посещал гольф-клубы 103 раза с тех пор, как вступил в должность президента США.

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Тэги: США, БРИТАНИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ГОЛЬФ


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