Трамп может задержаться с визитом в Великобритании ради игры в гольф - СМИ

Президент США Дональд Трамп, вероятно, продлит визит в Великобританию, чтобы поиграть в гольф в своем клубе в Шотландии, сообщила в среду Би-би-си.

В настоящий момент детали визита Д.Трампа по-прежнему неизвестны. Предположительно, американский президент отправится в Великобританию из Брюсселя, где 11-12 июля состоится саммит НАТО. Главной целью его поездки станут переговоры с британским премьером Терезой Мэй 13 июля. Помимо этого, Д.Трамп может встретиться с королевой Британии Елизаветой II.

Би-би-си напоминает, что Д.Трампу принадлежат несколько гольф-клубов - два в Шотландии и один в Ирландии.

Телеканал "Скай-ньюс" сообщает, что Д.Трамп ранее критиковал предыдущего президента США Барака Обаму за то, что тот проводил слишком много времени за игрой в гольф.

Между тем критики уверяют, что нынешний американский лидер тратит гораздо больше времени на это занятие. Так, в интернете появился сайт Trumpgolfcount.com, на котором указано, что Д.Трамп посещал гольф-клубы 103 раза с тех пор, как вступил в должность президента США.