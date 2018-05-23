Азербайджан и Сербия планируют наладить регулярное авиасообщение

Авиакомпании Азербайджана и Сербии планируют наладить регулярное авиасообщение между двумя странами, говорится в сообщении Госагентства гражданской авиации при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий.
«В рамках визита в Баку президента Сербии Александра Вучича в понедельник было подписано межправительственное соглашение с Азербайджан о воздушном сообщении. Это позволит назначенным авиакомпаниям сторон открыть регулярные рейсы между двумя странами и будет способствовать дальнейшему развитию двусторонних азербайджано-сербских экономических и культурных связей», - говорится в сообщении Госагентства.
По данным Госагентства, переговоры между Азербайджаном и Сербией по проекту "Соглашения о воздушном сообщении" начались после подписания в 2011 году меморандума о взаимопонимании между авиационными органами двух стран.
Н.Аббасова
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