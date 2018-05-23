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СНГ 23.05.2018 16:13

Международный терроризм является наиболее острой проблемой в зоне ответственности ОДКБ - Назарбаев

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел встречу с секретарями советов безопасности и министрами оборонных ведомств государств-членов ОДКБ, сообщила пресс-служба главы государства.

В среду и в четверг в Астане пройдут заседания совета глав Минобороны и комитета секретарей советов безопасности государств - членов ОДКБ.

"Уставные органы ОДКБ, которые вы представляете, рассмотрят широкий спектр вопросов, включая развитие многостороннего сотрудничества в военной сфере, противодействие международному терроризму, незаконному обороту наркотиков, нелегальной миграции, а также выработку подходов к скоординированной информационной политике", - отметил президент, слова которого приводятся в сообщении его пресс-службы.

Н.Назарбаев подчеркнул, что в мире и регионе сохраняется сложная военно-политическая обстановка, активно действуют международные террористические организации и нарастают угрозы информационному пространству.

Глава государства отметил важную роль оборонных ведомств и аппаратов советов безопасности в межгосударственной координации, совершенствовании коллективных механизмов, отработке взаимодействия в ходе совместных учений и операций.

"Совместная деятельность должна вестись в рамках согласованных направлений и в строгом соответствии с уставными задачами, конкретизированными в Стратегии развития ОДКБ до 2025 года. Созданные нами Коллективные силы оперативного реагирования (КСОР) всегда находятся в готовности к выполнению возложенных на них задач", - сказал президент.

Глава государства обратил внимание на важность разработки конкретных программ и планов материально-технического обеспечения КСОР ОДКБ.

Также президент Казахстана призвал уделять особое внимание практическим мерам в сфере военно-технического сотрудничества, используя для этого возможности открывшейся в Астане выставки KADEX-2018.

"Сейчас численность Объединённого штаба ОДКБ существенно увеличена, поэтому мы вправе ожидать качественных улучшений в его работе. Наиболее острой проблемой в зоне ответственности ОДКБ и, в целом, в мире Казахстан считает международный терроризм", - сказал глава государства.

Президент указал на эффективность коллективных усилий в деле противодействия международному терроризму.

Кроме того, Н.Назарбаев остановился на вопросах расширения взаимодействия ОДКБ с международным сообществом, выработки эффективных мер реагирования на потенциальные угрозы, а также обеспечения информационной и кибербезопасности.

В завершение глава государства выразил уверенность в том, что Совет министров обороны и Комитет секретарей советов безопасности внесут значительный вклад в решение общих задач ОДКБ.

В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан.

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Тэги: КАЗАХСТАН, НАЗАРБАЕВ, ОДКБ, АНТИТЕРРОР


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