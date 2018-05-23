Поиски пропавшего в 2014 году авиалайнера MH370 завершат 29 мая

Поиски пропавшего с радаров в 2014 году авиалайнера MH370 авиакомпании Malaysia Airlines будут завершены 29 мая, сообщает в среду сайт издания "Ченнел ньюс эйша".
"Поиски будут продолжаться до 29 мая", - заявил министр транспорта Малайзии Энтони Лок, отметив, что больше поисковая операция продлена не будет.
Э.Лок добавил, что правительство опубликует полный доклад по расследованию исчезновения авиалайнера после того, как будут завершены поиски, однако точная дата пока не установлена.
В январе малазийские власти приняли предложение компании Ocean Infinity, базирующейся в США, продолжить поиски самолета в течение трех месяцев. Незадолго до этого власти Австралии, Китая и Малайзии объявили о приостановке глубоководных поисков самолета Malaysia Airlines, который исчез, выполняя рейс MH370 между Куала-Лумпуром и Пекином 8 марта 2014 года.
Лайнер пропал с экранов радаров через час после взлета. На его борту находились 239 пассажиров и членов экипажа.
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