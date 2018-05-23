Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0001 RUR   0.0277 GBR   2.281 TRY   0.357

Цена на нефть

    $/bbl WTI   72.13 Brent   79.57

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 18° 21° Завтра 18° 29° 25 Май 19° 31° 26 Май 15° 29°

Дальнее зарубежье 23.05.2018 16:38

Палестинские власти решили присоединиться к Конвенции о запрещении химоружия

Палестинская автономия 16 июня получит правовой статус члена Организации по запрещению химоружия (ОЗХО), присоединившись к Конвенции о запрещении химоружия, говорится в сообщении, опубликованном в среду на сайте ОЗХО.

"17 мая 2018 года палестинские власти передали генсеку ООН документ о присоединении к Конвенции. Конвенция вступит в силу для палестинской стороны 16 июня 2018 года", - отмечается в сообщении.

Конвенция о запрещении химоружия была подписана в 1993 году и начала действовать с 1997 года. В настоящий момент ее участниками являются 190 из 193 государств-членов ООН. До того, как было объявлено о присоединении к Конвенции палестинских властей, членом ОЗХО в 2013 году стала Сирия.

В соответствии со статьей 8 Конвенции о запрещении химоружия, государства-участники учредили ОЗХО для реализации предмета и цели этого документа, а также для обеспечения его положений. Членами ОЗХО становятся все страны, присоединяющиеся к Конвенции.

Согласно статье 3 Конвенции, документ вступает в силу для государства-участника по истечении 30 дней после его присоединения, предоставляя ему, таким образом, полноценное членство в ОЗХО. В соответствии с пунктом 7 статьи 5 Конвенции, страна не позднее чем через 90 дней после присоединения к Конвенции обязуется закрыть все объекты по производству химоружия, находящиеся в собственности государства.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БЛИЖВОСТОК, ПАЛЕСТИНА, КОНВЕНЦИЯ, ХИМОРУЖИЕ


Похожие новости


ЕС должен содействовать прекращению оккупации Израилем палестинских территорий, заявляет Аббас Палестинцы, обстреливая ракетами израильскую территорию, пытаются защитить себя, заявляет посол Палестины в Москве Израильтяне и палестинцы попытаются продолжить диалог при посредничестве США

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]