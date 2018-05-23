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Регион 23.05.2018 17:00

Взаимоотношения США и Ирана стали одной из тем обсуждения на встрече министров обороны стран ОДКБ

На заседании Совета министров обороны стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности в узком составе обсуждался вопрос взаимоотношений США и Ирана, сообщил генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров.

"Также, в связи с изменениями отношений США, Ирана об этом тоже говорили (в узком составе - ИФ). По западной границе ОДКБ - говорили РФ и Белоруссия. Все это было в центре обсуждений", - сказал Ю.Хачатуров журналистам по итогам заседания в среду в Астане.

"Впервые в узком составе так искренне все высказались. И, наверное, это нужно делать, чтобы легче решались вопросы, чтобы было общее доверие, и чтобы наша Организация была признанной, уважаемой и необходимой для всех наших стран", - добавил он.

В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ОДКБ, ПОВЕСТКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]