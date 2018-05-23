Шойгу обсудил с Назарбаевым меры по поддержанию стабильности в центрально-азиатском регионе

Россия заинтересована в расширении военного и военно-технического сотрудничества с Казахстаном, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на встрече с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

"В России высоко ценят Вашу деятельность. Вы опытнейший руководитель, кто реально осознает всю сложность обстановки и имеющиеся угрозы. Президент РФ Владимир Путин поручил мне встретиться с Вами и обсудить процессы, происходящие в регионе, а также совместные меры по поддержанию в нем стабильности", - сказал С.Шойгу казахскому лидеру.

Он отметил, что Казахстан - стратегический союзник России. "Мы заинтересованы в расширении любых форм военного и военно-технического сотрудничества", - подчеркнул глава Минобороны.

"Успешно и эффективно развиваем отношения как на двусторонней основе, так и в рамках интеграционных структур. За последние годы серьёзно окрепли двусторонние связи в сфере обороны - совершенствуется Единая региональная система ПВО России и Казахстана, увеличилось количество совместных мероприятии боевой подготовки, продолжаются поставки Казахстану российского вооружения на льготных условиях, более 700 ваших военнослужащих безвозмездно обучаются в лучших военных вузах России", - перечислил С.Шойгу.

По его словам, "важным аспектом является согласование возможных двусторонних действий по реагированию на угрозы безопасности в Центрально-Азиатском регионе". "Работа ведётся большая, и она, без сомнения, будет продолжена", - сказал российский министр.

Президент Казахстана и министры обороны государств - членов ОДКБ в среду приняли участие в открытии выставки оборонных технологий KADEX-2018 в Астане. Затем состоялась встреча министров обороны с Н.Назарбаевым, после чего президент Казахстана принял министра обороны РФ.

Пресс-служба президента Казахстана сообщила, что Н.Назарбаев и С.Шойгу на встрече в Астане обсудили актуальные вопросы сотрудничества в сфере обороны и взаимодействия в рамках ОДКБ, "отметили значимость проведения международной выставки "KADEX-2018" и указали на ее эффективность для укрепления межгосударственных связей в оборонно-промышленной сфере двух стран".