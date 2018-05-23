Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0001 RUR   0.0277 GBR   2.281 TRY   0.357

Цена на нефть

    $/bbl WTI   72.13 Brent   79.57

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 18° 21° Завтра 18° 29° 25 Май 19° 31° 26 Май 15° 29°

Дальнее зарубежье 23.05.2018 17:24

Прибывшие в КНДР иностранные журналисты отправились на поезде к ядерному полигону Пунгери

Группа иностранных журналистов, прибывшая в КНДР для освещения церемонии закрытия северокорейского ядерного полигона Пунгери, в среду отправились на поезде из города Вонсан в сторону места расположения этого объекта, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

Ожидается, что их поездка на поезде займет от восьми до 12 часов. Затем они пересядут на автобусы, на которых им придется ехать в течение еще нескольких часов, а потом еще в течение часа им необходимо будет пройти пешком до полигона.

В сообщении агентства АП, журналист которого входит в группу представителей СМИ, прибывших в Северную Корею для освещения этой церемонии, говорится, что в поезде журналистов разместили в купе, рассчитанных на четыре человека. При этом окна в купе завешены плотными шторами, и журналистам настоятельно рекомендовали не открывать их в течение всей поездки.

Кроме того, представителям иностранных СМИ пришлось внести плату за поездку на поезде - $75 с человека. Еще по $20 журналистам пришлось заплатить за каждый прием пищи, который им будет предложен в пути.

Накануне журналисты из Великобритании, России, Китая и США прилетели в Северную Корею чартерным рейсом из Пекина. С ними вместе должны были полететь журналисты из Южной Кореи, однако позже уже по прибытии в Пекин, откуда они должны были с коллегами отправиться в КНДР, выяснилось, что им отказано в визе.

Однако ранее в среду южнокорейским журналистам все же разрешили принять участие в этой церемонии, и они вылетели на правительственном самолете в северокорейский Вонсан.

Ранее в Пхеньяне сообщили, что в конце мая проведут церемонию закрытия Пунгери. Тоннели, предназначенные для подземных испытаний ядерного оружия, будут взорваны. При этом северокорейские власти отметили, что намерены сделать это "публично", пригласив журналистов и экспертов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КНДР, ПОЛИГОН, ЖУРНАЛИСТЫ, ПОЕЗД


Похожие новости


Ядерный полигон КНДР планируют демонтировать 24 мая Южнокорейские журналисты вылетели в северокорейский Вонсан для освещения демонтажа ядерного полигона Северная Корея приступила к демонтажу ядерного полигона Пунгери, подтверждает отчет экспертов США Полигон для ядерных испытаний КНДР остается в рабочем состоянии - СМИ Американские спутники зафиксировали новые действия на ядерном объекте в КНДР На полигоне для испытаний ядерного оружия в КНДР зафиксирована активность - эксперты

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]