Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0001 RUR   0.0277 GBR   2.281 TRY   0.357

Цена на нефть

    $/bbl WTI   72.13 Brent   79.57

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 18° 21° Завтра 18° 29° 25 Май 19° 31° 26 Май 15° 29°

СНГ 23.05.2018 17:48

Страны ОДКБ проведут в 2019 году учения "Эшелон"

Министры обороны стран-участниц Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) договорились о проведении в следующем году новых учений - "Эшелон-2019", сообщил начальник объединенного штаба Организации Анатолий Сидоров.

"Мы добавляем к специальным учениям учения с силами и средствами материально-технического обеспечения войск коллективных сил. Пока ему название все поддержали - "Эшелон-2019"", - сказал А.Сидоров журналистам в среду в Астане.

Он также проинформировал, что по итогам заседания совета подписаны документы, касающиеся управления войсками коллективных сил ОДКБ.

Кроме того, советом министров обороны подписан план "совместной подготовки органов управления, сил и средств системы коллективной безопасности на 2019 год, внесены уточнения в план 2018 года", сказал он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КАЗАХСТАН, ОДКБ, УЧЕНИЯ


Похожие новости


Взаимоотношения США и Ирана стали одной из тем обсуждения на встрече министров обороны стран ОДКБ Международный терроризм является наиболее острой проблемой в зоне ответственности ОДКБ - Назарбаев Шойгу прибыл в Астану на заседание совета министров обороны ОДКБ Антитеррористические учения "Кобальт-2018" под эгидой ОДКБ начались в Казахстане Количество мигрантов из Афганистана в страны ОДКБ удвоилось за три года - замгенсека Организации Соглашение ОДКБ о незаконной миграции планируют представить на рассмотрение главам государств в ноябре

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]