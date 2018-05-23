Министры обороны стран-участниц Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) договорились о проведении в следующем году новых учений - "Эшелон-2019", сообщил начальник объединенного штаба Организации Анатолий Сидоров.

"Мы добавляем к специальным учениям учения с силами и средствами материально-технического обеспечения войск коллективных сил. Пока ему название все поддержали - "Эшелон-2019"", - сказал А.Сидоров журналистам в среду в Астане.

Он также проинформировал, что по итогам заседания совета подписаны документы, касающиеся управления войсками коллективных сил ОДКБ.

Кроме того, советом министров обороны подписан план "совместной подготовки органов управления, сил и средств системы коллективной безопасности на 2019 год, внесены уточнения в план 2018 года", сказал он.