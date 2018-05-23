Численность заключенных в Узбекистане сокращается, заявляют в Ташкенте

Благодаря судебно-правовым реформам в Узбекистане в 2,5 раза сократилось количество заключенных, прорабатываются меры по предупреждению пыток, сообщил журналистам во вторник в Ташкенте директор Национального центра по правам человека Акмаль Саидов.
Брифинг был посвящен итогам рассмотрения национального доклада Узбекистана в рамках Универсального периодического обзора (УПО) в Женеве 8-11 мая.
"Мы довели до участников обсуждения, что в Узбекистане вследствие проведения судебно-правовых реформ в 2,5 раза сократилось количество тюремного населения", - сказал А.Саидов.
По его данным, тюрьмы в Узбекистане заполнены на 80%, колонии для несовершеннолетних - на 20%.
"На каждые 100 тысяч населения Узбекистана в заключении находятся 122 человека. Это наименьший показатель среди стран СНГ", - отметил А.Саидов.
Он также сообщил, что Узбекистан принял к сведению 201 из 212 рекомендаций, предоставленных рабочей группой Совета по правам человека ООН по итогам доклада в Женеве.
"Было много предложений по ратификации факультативного протокола конвенции против пыток. Мы прорабатываем вопрос с парламентским омбудсменом о внедрении в Узбекистане независимого превентивного механизма по предупреждению пыток", - заявил А.Саидов.
Все 11 рекомендаций, которые не были приняты, касались прав представителей ЛГБТ-сообщества.
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