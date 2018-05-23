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Дальнее зарубежье 23.05.2018 18:13

Президент Италии встретится в среду с компромиссным кандидатом на пост премьера

Президент Италии Серджо Маттарелла назначил на среду переговоры с кандидатом в премьеры страны Джузеппе Конте, сообщают римские СМИ.

Встреча запланирована на 17:00 по местному времени (18:00 мск). Глава государства не уточнил, что будет на ней обсуждаться. Однако агентство ЭФЭ, со своей стороны, отмечает, что все указывает на то, что С.Маттарелла поручит Дж.Конте сформировать Совет министров Италии.

В понедельник итальянское движение "Пять звезд" и партия "Лига" выдвинули юриста, профессора юриспруденции Флорентийского университета Джузеппе Конте кандидатом на пост председателя Совета министров страны.

"Дж.Конте будет премьером", - сообщил журналистам лидер движения "Пять звезд" Луиджи Ди Майо по окончании встречи с президентом Италии Серджио Маттареллой в Квиринальском дворце.

С.Маттарелла заявил в понедельник, что берет 48 часов на то, чтобы обдумать дальнейшие шаги.

Дж.Конте родился в 1964 году в области Апулия и сделал карьеру в области преподавания гражданского частного права. В частности, он читал лекции в таких известных во всем мире университетах, как Кембридж и Сорбонна.

У Дж.Конте нет серьезного опыта политической деятельности. Его считают компромиссным кандидатом, так как он не представляет ни "Лигу", ни "Пять звезд".

Ранее "Лига" и "Пять звезд" распространили текст контракта о создании коалиционного соглашения, в котором затрагивались международные отношения, социально-экономическая, культурная и трудовая сферы. Помимо этого, в соглашении говорилось о необходимости отменить санкции против России одновременно с сохранением партнерских отношений между Италией и Вашингтоном.

Политики не могли сформировать правительство в Италии более двух месяцев. После очередных безуспешных консультаций президент Италии предложил сформировать "нейтральное" правительство, которое будет работать вплоть до досрочных выборов. Обе партии выступили против такого предложения.

Парламентские выборы в Италии состоялись 4 марта. На них с незначительным перевесом победила правоцентристская коалиция, в которую, в том числе, входит "Лига", второе место заняло популистское движение "Пять звезд", на третьем месте - левоцентристы.

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Тэги: ИТАЛИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, ВСТРЕЧА


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