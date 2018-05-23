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Регион 23.05.2018 16:16

Армянский премьер пообещал продолжить процесс освобождения "политзаключенных", но указывать судьям не собирается

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в республике начат процесс освобождения всех "политзаключенных".

"Процесс освобождения всех политзаключенных начался и продолжится. Но нельзя угрозами насилия говорить с народом. Надеюсь, все мы понимаем, что изменение политической ситуации в стране должно быть зафиксировано в поведении всех граждан", - сказал Н.Пашинян журналистам в среду после заседания по вопросам развития сферы информационных технологий.

"Я подтверждаю, что не намерен указывать судьям, как поступать в тех или иных делах. Для нас важно становление независимой судебной системы в Армении", - отметил он.

Во время брифинга премьера в фойе одного из отелей одна из журналисток потеряла сознание и упала прямо у ног премьер-министра. На место вызвали "скорую помощь".

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПРЕМЬЕР, ЗАКЛЮЧЕННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]