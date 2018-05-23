Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в республике начат процесс освобождения всех "политзаключенных".

"Процесс освобождения всех политзаключенных начался и продолжится. Но нельзя угрозами насилия говорить с народом. Надеюсь, все мы понимаем, что изменение политической ситуации в стране должно быть зафиксировано в поведении всех граждан", - сказал Н.Пашинян журналистам в среду после заседания по вопросам развития сферы информационных технологий.

"Я подтверждаю, что не намерен указывать судьям, как поступать в тех или иных делах. Для нас важно становление независимой судебной системы в Армении", - отметил он.

Во время брифинга премьера в фойе одного из отелей одна из журналисток потеряла сознание и упала прямо у ног премьер-министра. На место вызвали "скорую помощь".