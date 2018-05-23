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Регион 23.05.2018 16:18

Армянский премьер считает возможным провести осенью выборы в парламент

Внеочередные парламентские выборы в Армении могут состояться осенью, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Я уже говорил, что выборы могут пройти осенью. Но до этого мы должны провести обсуждения с представителями других политических сил, и принять совместное решение", - сказал Н.Пашинян журналистам в среду.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПРЕМЬЕР, ПАРЛАМЕНТ, ВЫБОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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