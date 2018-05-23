Армянский премьер считает возможным провести осенью выборы в парламент

Внеочередные парламентские выборы в Армении могут состояться осенью, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Я уже говорил, что выборы могут пройти осенью. Но до этого мы должны провести обсуждения с представителями других политических сил, и принять совместное решение", - сказал Н.Пашинян журналистам в среду.