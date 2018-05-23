Долги американок по кредитам на обучение могут превысить $1 трлн уже в следующем году

Совокупный объем задолженности американцев по кредитам на обучение достиг $1,38 трлн, причем почти две трети этой суммы - около $890 млрд - приходятся на женщин, говорится в отчете Американской ассоциации женщин с университетским образованием (AAUW).

По данным организации, разрыв между совокупной суммой долга женщин и мужчин вырос вдвое за последние четыре года. И в какой-то момент в следующем году долговая нагрузка женщин, получивших университетское образование, превысит $1 трлн.

Многие эксперты отмечают, что в ближайшее время огромный объем задолженности по студенческим кредитам, которые сейчас выплачивают 44 млн граждан США, станет одной из ключевых проблем американской экономики.

В среднем объем долгов по кредитам на обучение у американок, получивших степень бакалавра в 2016 году, на $2,7 тыс. больше, чем у американцев. Для вузовских выпускников 2012 года разрыв составлял $1,4 тыс.

"Если такая тенденция сохранится, то долг студентов женского пола может достичь отметки в $1 трлн. Если соотношение долга женщин и мужчин не изменится, то задолженность последних составит около $550 млрд", - подсчитал старший научный сотрудник AAUW Кевин Миллер.

Женщины составляют 56% американских студентов, но на их долю приходится почти две трети студенческих кредитов. Кроме того, женщинам требуется больше времени для погашения такой задолженности, отмечают эксперты AAUW.

По словам К.Миллера, у происходящего есть несколько причин. Во-первых, женщинам приходится в большей степени полагаться на кредиты для оплаты своего обучения, потому что их уровень дохода ниже и до поступления в университет, и во время обучения.

Женщины, завершившие образование, продолжают ощущать воздействие гендерных различий в оплате труда.

По данным AAUW, женщины с высшим образованием, работая полный рабочий день, получают на 26% меньше, чем мужчины. Таким образом, в течение первых четырех лет после завершения образования мужчины погашают примерно 38% задолженности, в то время как женщины только 31%.

Таким образом, финансовая выгода от высшего образования для женщин значительно меньше. "Такая динамика - результат сложного сочетания факторов. Женщины учатся все больше, поскольку осознают, что дополнительное образование необходимо им, чтобы добиться такого же уровня заработка, как у мужчин", - утверждает К.Миллер.