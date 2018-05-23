Долги американок по кредитам на обучение могут превысить $1 трлн уже в следующем году

Совокупный объем задолженности американцев по кредитам на обучение достиг $1,38 трлн, причем почти две трети этой суммы - около $890 млрд - приходятся на женщин, говорится в отчете Американской ассоциации женщин с университетским образованием (AAUW).
По данным организации, разрыв между совокупной суммой долга женщин и мужчин вырос вдвое за последние четыре года. И в какой-то момент в следующем году долговая нагрузка женщин, получивших университетское образование, превысит $1 трлн.
Многие эксперты отмечают, что в ближайшее время огромный объем задолженности по студенческим кредитам, которые сейчас выплачивают 44 млн граждан США, станет одной из ключевых проблем американской экономики.
В среднем объем долгов по кредитам на обучение у американок, получивших степень бакалавра в 2016 году, на $2,7 тыс. больше, чем у американцев. Для вузовских выпускников 2012 года разрыв составлял $1,4 тыс.
"Если такая тенденция сохранится, то долг студентов женского пола может достичь отметки в $1 трлн. Если соотношение долга женщин и мужчин не изменится, то задолженность последних составит около $550 млрд", - подсчитал старший научный сотрудник AAUW Кевин Миллер.
Женщины составляют 56% американских студентов, но на их долю приходится почти две трети студенческих кредитов. Кроме того, женщинам требуется больше времени для погашения такой задолженности, отмечают эксперты AAUW.
По словам К.Миллера, у происходящего есть несколько причин. Во-первых, женщинам приходится в большей степени полагаться на кредиты для оплаты своего обучения, потому что их уровень дохода ниже и до поступления в университет, и во время обучения.
Женщины, завершившие образование, продолжают ощущать воздействие гендерных различий в оплате труда.
По данным AAUW, женщины с высшим образованием, работая полный рабочий день, получают на 26% меньше, чем мужчины. Таким образом, в течение первых четырех лет после завершения образования мужчины погашают примерно 38% задолженности, в то время как женщины только 31%.
Таким образом, финансовая выгода от высшего образования для женщин значительно меньше. "Такая динамика - результат сложного сочетания факторов. Женщины учатся все больше, поскольку осознают, что дополнительное образование необходимо им, чтобы добиться такого же уровня заработка, как у мужчин", - утверждает К.Миллер.
Глава Минобороны Азербайджана обсудил с личным представителем председателя ОБСЕ карабахское урегулирование
Разведрота азербайджанской армии проходит учения по самооценке КОВ НАТО
Порошенко пригласил Алиева с визитом в Киев в любое удобное время
Цены на нефть усилили падение на данных о росте запасов в США, Brent подешевела до $78,44 за баррель
В Азербайджане презентовали юбилейные монеты в честь 100-летия АДР и 95-летия Гейдара Алиева
Азербайджан впервые осуществил капремонт российских вертолетов Mi-8AMT/MTV
Президент Алиев выделил мэрии Баку 40 млн манатов строительство и ремонт образовательных учреждений в Баку и его пригородах
Посольство РФ в Баку пока не получало официальной информации по аресту гражданина России Лунина, обвиняемого в банковских махинациях - пресс-атташе посольства
Турпоток в Азербайджан в январе-апреле увеличился на 13%, из Азербайджана - на 1,1%
ГААД получит 3 млн. манатов на строительство нового моста в прифронтовой зоне
Президент Азербайджана выделил 5 млн манатов на проведение мелиоративных работ в Нахчыване
Кабмин Нахчывана получит 40 млн манатов на реконструкцию автодороги и социально-экономическое развитие автономии
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
В РИКЦ прошла конференция-вебинар «К Дню славянской письменности»
В Баку прошла творческая встреча с исполнителями авторской песни из России
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»