YTP готов предоставить льготы резидентам, действующим в сфере блокчейна и криптовалют в Азербайджане

Парк высоких технологий (YTP) Министерства транспорта, связи и высоких технологий (МТСВТ) Азербайджана окажет содействие в реализации проектов по внедрению технологии блокчейн, отмечается в сообщении министерства.

В Парке высоких технологий в среду состоялась информационная сессия по технологии блокчейн. Директор YTP Турал Керимли в своем выступлении сообщил о деятельности парка, о значении блокчейна и его внедрении в различных областях в Азербайджане.

«YTP будет оказывать содействие в реализации проектов по внедрению технологии блокчейн, а также используя свою инфраструктуру в Пираллахи, планирует предоставить ряд льгот резидентам, действующим в сфере блокчейна, криптовалют и криптодобычи (майнинга)», - отметил Т.Керимли.

Соучредитель Азербайджанского общества блокчейна и криптовалюты, региональный менеджер компании Waves Орхан Ахмедов, в свою очередь, отметил, что блокчейн является децентрализованной базой данных.

По его словам, традиционные базы данных в основном хранятся на одном сервере и параллельно могут содержать копии на нескольких серверах. В системе блокчейн при осуществлении новой операции предыдущие данные сохраняются и добавляются в существующие цепочки блоков. Данные копируются и сохраняются в памяти всех компьютеров. По этой причине их невозможно удалять.

«Собранные здесь данные доступны для пользователей. При этом посторонние лица не имеют доступа к данным. Именно это гарантирует безопасность технологии. Одним из преимуществ новой технологии является отсутствие посредников при проведении операций», – подчеркнул О.Ахмедов.

Парк высоких технологий создается на территории Пираллахинского района Баку для проведения исследований в сфере ИКТ, космоса, энергетической эффективности, внедрения высоких технологий и т.д

Указ о создании парка был подписан президентом Ильхамом Алиевым 5 ноября 2012 года.

Для строительства парка был выделен земельный участок площадью 50 га.

Н.Аббасова