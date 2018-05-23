YTP готов предоставить льготы резидентам, действующим в сфере блокчейна и криптовалют в Азербайджане

Парк высоких технологий (YTP) Министерства транспорта, связи и высоких технологий (МТСВТ) Азербайджана окажет содействие в реализации проектов по внедрению технологии блокчейн, отмечается в сообщении министерства.
В Парке высоких технологий в среду состоялась информационная сессия по технологии блокчейн. Директор YTP Турал Керимли в своем выступлении сообщил о деятельности парка, о значении блокчейна и его внедрении в различных областях в Азербайджане.
«YTP будет оказывать содействие в реализации проектов по внедрению технологии блокчейн, а также используя свою инфраструктуру в Пираллахи, планирует предоставить ряд льгот резидентам, действующим в сфере блокчейна, криптовалют и криптодобычи (майнинга)», - отметил Т.Керимли.
Соучредитель Азербайджанского общества блокчейна и криптовалюты, региональный менеджер компании Waves Орхан Ахмедов, в свою очередь, отметил, что блокчейн является децентрализованной базой данных.
По его словам, традиционные базы данных в основном хранятся на одном сервере и параллельно могут содержать копии на нескольких серверах. В системе блокчейн при осуществлении новой операции предыдущие данные сохраняются и добавляются в существующие цепочки блоков. Данные копируются и сохраняются в памяти всех компьютеров. По этой причине их невозможно удалять.
«Собранные здесь данные доступны для пользователей. При этом посторонние лица не имеют доступа к данным. Именно это гарантирует безопасность технологии. Одним из преимуществ новой технологии является отсутствие посредников при проведении операций», – подчеркнул О.Ахмедов.
Парк высоких технологий создается на территории Пираллахинского района Баку для проведения исследований в сфере ИКТ, космоса, энергетической эффективности, внедрения высоких технологий и т.д
Указ о создании парка был подписан президентом Ильхамом Алиевым 5 ноября 2012 года.
Для строительства парка был выделен земельный участок площадью 50 га.
Н.Аббасова
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