В Баку прошла творческая встреча с исполнителями авторской песни из России

21 мая с.г. в Российском информационно-культурном центре в Баку (РИКЦ) состоялась творческая встреча с членами Регионального клуба авторской песни на Кавказских Минеральных Водах «Поющий источник» (Ставропольский край, Россия).

Гостей РИКЦ приветствовали заместитель руководителя представительства Россотрудничества в Азербайджане Александр Каламин и руководитель Бакинского клуба авторской песни Джавид Имамвердиев.