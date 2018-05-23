В Баку прошла творческая встреча с исполнителями авторской песни из России

21 мая с.г. в Российском информационно-культурном центре в Баку (РИКЦ) состоялась творческая встреча с членами Регионального клуба авторской песни на Кавказских Минеральных Водах «Поющий источник» (Ставропольский край, Россия).
Гостей РИКЦ приветствовали заместитель руководителя представительства Россотрудничества в Азербайджане Александр Каламин и руководитель Бакинского клуба авторской песни Джавид Имамвердиев.
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