Ядерный полигон КНДР планируют демонтировать 24 мая

Демонтаж северокорейского ядерного полигона "Пунгери" может быть произведен 24 мая, если погодные условия будут благоприятными, сообщило в среду агентство "Ренхап" со ссылкой на северокорейского представителя.

"Если завтра будут хорошие погодные условия, мы сможем работать", - заявил представитель КНДР южнокорейским журналистам.

Ранее сообщалось, что полигон могут демонтировать в период с 23 по 25 мая, но точный день не назывался.

Планируется, что тоннели, предназначенные для подземных испытаний ядерного оружия, будут взорваны.

Группа иностранных журналистов, прибывшая в КНДР для освещения церемонии закрытия полигона, отправились на поезде из города Вонсан в сторону места расположения объекта.