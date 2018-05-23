Ядерный полигон КНДР планируют демонтировать 24 мая

Демонтаж северокорейского ядерного полигона "Пунгери" может быть произведен 24 мая, если погодные условия будут благоприятными, сообщило в среду агентство "Ренхап" со ссылкой на северокорейского представителя.
"Если завтра будут хорошие погодные условия, мы сможем работать", - заявил представитель КНДР южнокорейским журналистам.
Ранее сообщалось, что полигон могут демонтировать в период с 23 по 25 мая, но точный день не назывался.
Планируется, что тоннели, предназначенные для подземных испытаний ядерного оружия, будут взорваны.
Группа иностранных журналистов, прибывшая в КНДР для освещения церемонии закрытия полигона, отправились на поезде из города Вонсан в сторону места расположения объекта.
Глава Минобороны Азербайджана обсудил с личным представителем председателя ОБСЕ карабахское урегулирование
Разведрота азербайджанской армии проходит учения по самооценке КОВ НАТО
Порошенко пригласил Алиева с визитом в Киев в любое удобное время
Цены на нефть усилили падение на данных о росте запасов в США, Brent подешевела до $78,44 за баррель
В Азербайджане презентовали юбилейные монеты в честь 100-летия АДР и 95-летия Гейдара Алиева
Азербайджан впервые осуществил капремонт российских вертолетов Mi-8AMT/MTV
Президент Алиев выделил мэрии Баку 40 млн манатов строительство и ремонт образовательных учреждений в Баку и его пригородах
Посольство РФ в Баку пока не получало официальной информации по аресту гражданина России Лунина, обвиняемого в банковских махинациях - пресс-атташе посольства
Турпоток в Азербайджан в январе-апреле увеличился на 13%, из Азербайджана - на 1,1%
ГААД получит 3 млн. манатов на строительство нового моста в прифронтовой зоне
Президент Азербайджана выделил 5 млн манатов на проведение мелиоративных работ в Нахчыване
Кабмин Нахчывана получит 40 млн манатов на реконструкцию автодороги и социально-экономическое развитие автономии
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
В РИКЦ прошла конференция-вебинар «К Дню славянской письменности»
В Баку прошла творческая встреча с исполнителями авторской песни из России
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»