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Дальнее зарубежье 23.05.2018 16:54

Ядерный полигон КНДР планируют демонтировать 24 мая

Демонтаж северокорейского ядерного полигона "Пунгери" может быть произведен 24 мая, если погодные условия будут благоприятными, сообщило в среду агентство "Ренхап" со ссылкой на северокорейского представителя.

"Если завтра будут хорошие погодные условия, мы сможем работать", - заявил представитель КНДР южнокорейским журналистам.

Ранее сообщалось, что полигон могут демонтировать в период с 23 по 25 мая, но точный день не назывался.

Планируется, что тоннели, предназначенные для подземных испытаний ядерного оружия, будут взорваны.

Группа иностранных журналистов, прибывшая в КНДР для освещения церемонии закрытия полигона, отправились на поезде из города Вонсан в сторону места расположения объекта.

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Тэги: КНДР, ЮЖКОРЕЯ, ПОЛИГОН, ДЕМОНТАЖ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]