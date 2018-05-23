Новые власти Армении планируют возобновить встречи с руководством Азербайджана по карабахскому урегулированию

Армения готова продолжить переговоры по карабахскому урегулированию, заявил глава МИД республики Зограб Мнацаканян.

"Армянская сторона готова продолжить динамику переговоров по карабахской проблеме. Мы на связи с посредниками Минской группы ОБСЕ, и планируем восстановить встречи (с руководством Азербайджана - ИФ)", - сказал З.Мнацаканян, отвечая в среду на вопросы депутатов в парламенте Армении.

Он заверил, что Армения выступает за исключительно мирное решение карабахского конфликта.