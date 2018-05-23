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Карабахский конфликт 23.05.2018 16:57

Новые власти Армении планируют возобновить встречи с руководством Азербайджана по карабахскому урегулированию

Армения готова продолжить переговоры по карабахскому урегулированию, заявил глава МИД республики Зограб Мнацаканян.

"Армянская сторона готова продолжить динамику переговоров по карабахской проблеме. Мы на связи с посредниками Минской группы ОБСЕ, и планируем восстановить встречи (с руководством Азербайджана - ИФ)", - сказал З.Мнацаканян, отвечая в среду на вопросы депутатов в парламенте Армении.

Он заверил, что Армения выступает за исключительно мирное решение карабахского конфликта.

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Тэги: АРМЕНИЯ, МИД, КАРАБАХ, УРЕГУЛИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]