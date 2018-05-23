ADIF и АБР обсуждали вопрос привлечения технической помощи

Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADIF) рассматривает возможность привлечения технической помощи от Азиатского банка развития (АБР).
Заместитель исполнительного директора ADIF, и.о. главы фонда Вугар Абдуллаев провел встречу с делегацией АБР во главе с Хайме Харамилло-Валлехо, отмечается в сообщении фонда.
"На встрече обсуждались реформы, проводимые в системе страхования вкладов, оптимизации структуры ADIF, выплат впервые компенсаций по застрахованным вкладам в безналичной форме, применения электронных услуг фонда, работ по созданию централизованной информационной системы фонда, совершенствования нормативно-правовой базы процесса ликвидации банков. Кроме этого, обсуждались вопросы определения и оценки направлений, по которым АБР может оказать техническую помощь", - отмечает ADIF.
Азербайджан является членом АБР с 1999 года. За период сотрудничества банк утвердил выделение стране кредитов, грантов и технической помощи на сумму $4,61 млрд.
ADIF создан в рамках указа президента страны от 9 февраля "Об утверждении и введении в действие закона "О страховании вкладов", принятого 29 декабря 2006 года. Основная цель фонда - гарантировать возврат банковских накоплений вкладчикам в случае банкротства банка и ликвидации его лицензии на прием депозитов.
А.Азизов
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