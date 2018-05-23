Анкара продолжит укреплять отношения с Баку - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Ильхама Алиева и азербайджанский народ с Днем Республики, сообщает сайт главы государства.

"Достижения братского Азербайджана во всех сферах и авторитетная позиция на международной арене является предметом гордости и для Турции. Видеть Азербайджан одним из лидеров региона, особенно в 2018 году, когда отмечается 100-летие создания Азербайджанской Демократической Республики, является для нас предметом особой радости»,- говорится в поздравлении.

«Еще раз заявляю, что мы продолжим укрепление наших отношений, которые за короткий период времени поднялись до стратегического уровня, и наш дух солидарности и конкретное сотрудничество, являются примером отношений для всего мира»,- отмечает президент Турции.

Б.Рустамбеков