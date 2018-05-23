Порошенко пригласил Алиева с визитом в Киев в любое удобное время

Украина привержена своей позиции по вопросу восстановления Азербайджаном своей территориальной целостности, заявил президент Петро Порошенко.
П.Порошенко поздравил своего азербайджанского коллегу Ильхама Алиева с национальным праздником – Днем Республики 28 мая, сообщает сайт президента Азербайджана.
"Еще раз хочу подтвердить неизменную позицию Украины в вопросе восстановления территориальной целостности и суверенитета Азербайджана в рамках международно-признанных границ",- отметил П.Порошенко в своем поздравлении.
Он также отметил, что Киев высоко оценивает "позицию Азербайджана в вопросе поддержки территориальной целостности Украины".
«Азербайджан с обретением независимости ведет последовательную и принципиальную внешнюю политику. Несомненно, это в значительной степени помогает укрепить авторитет Баку на международной арене», - отметил президент Украины.
П.Порошенко выразил уверенность, что обогащение стратегического партнерства между Азербайджаном и Украиной практическим содержанием в целях интенсификации сотрудничества во всех ключевых сферах подтверждает взаимное углубление всестороннего диалога. «Пользуясь случаем, хочу пригласить Вас еще раз совершить официальный визит в Украину в удобное время», - отмечает П.Порошенко.
Ф.Исазаде
Цены на нефть усилили падение на данных о росте запасов в США, Brent подешевела до $78,44 за баррель
В Азербайджане презентовали юбилейные монеты в честь 100-летия АДР и 95-летия Гейдара Алиева
Азербайджан впервые осуществил капремонт российских вертолетов Mi-8AMT/MTV
Президент Алиев выделил мэрии Баку 40 млн манатов строительство и ремонт образовательных учреждений в Баку и его пригородах
Посольство РФ в Баку пока не получало официальной информации по аресту гражданина России Лунина, обвиняемого в банковских махинациях - пресс-атташе посольства
Турпоток в Азербайджан в январе-апреле увеличился на 13%, из Азербайджана - на 1,1%
ГААД получит 3 млн. манатов на строительство нового моста в прифронтовой зоне
Президент Азербайджана выделил 5 млн манатов на проведение мелиоративных работ в Нахчыване
Кабмин Нахчывана получит 40 млн манатов на реконструкцию автодороги и социально-экономическое развитие автономии
Помпео хочет сосредоточить усилия на свертывании "Северного потока-2" и задаче отвязать европейцев от России
Иранские военные заявили, что США потерпят поражение в случае нападения на их страну
Западные санкции против Белоруссии давно потеряли рациональное объяснение - глава МИД
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
В РИКЦ прошла конференция-вебинар «К Дню славянской письменности»
В Баку прошла творческая встреча с исполнителями авторской песни из России
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»