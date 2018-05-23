Порошенко пригласил Алиева с визитом в Киев в любое удобное время

Украина привержена своей позиции по вопросу восстановления Азербайджаном своей территориальной целостности, заявил президент Петро Порошенко.

П.Порошенко поздравил своего азербайджанского коллегу Ильхама Алиева с национальным праздником – Днем Республики 28 мая, сообщает сайт президента Азербайджана.

"Еще раз хочу подтвердить неизменную позицию Украины в вопросе восстановления территориальной целостности и суверенитета Азербайджана в рамках международно-признанных границ",- отметил П.Порошенко в своем поздравлении.

Он также отметил, что Киев высоко оценивает "позицию Азербайджана в вопросе поддержки территориальной целостности Украины".

«Азербайджан с обретением независимости ведет последовательную и принципиальную внешнюю политику. Несомненно, это в значительной степени помогает укрепить авторитет Баку на международной арене», - отметил президент Украины.

П.Порошенко выразил уверенность, что обогащение стратегического партнерства между Азербайджаном и Украиной практическим содержанием в целях интенсификации сотрудничества во всех ключевых сферах подтверждает взаимное углубление всестороннего диалога. «Пользуясь случаем, хочу пригласить Вас еще раз совершить официальный визит в Украину в удобное время», - отмечает П.Порошенко.

Ф.Исазаде