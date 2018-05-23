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Регион 23.05.2018 17:42

Шойгу и министр обороны Армении договорились о сохранении и расширении сотрудничества

Министры обороны Армении и России Давид Тоноян и Сергей Шойгу готовы продолжить намеченные ранее программы и расширить сотрудничество по новым направлениям.

Как сообщил на своей странице в Facebook пресс-секретарь Минобороны Армении Армении Арцрун Ованнисян, на встрече в Астане в среду "на полях" заседания Совета министров обороны стран ОДКБ стороны заявили о важности армяно-российских союзнических отношений.

"Д.Тоноян и С.Шойгу заявили о готовности обеспечить продолжение существующих договоренностей и программ в двустороннем и многостороннем форматах, а также их расширения по новым направлениям", - отметил А.Ованнисян.

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Тэги: АРМЕНИЯ, РОССИЯ, МИНОБОРОНЫ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]