Шойгу и министр обороны Армении договорились о сохранении и расширении сотрудничества

Министры обороны Армении и России Давид Тоноян и Сергей Шойгу готовы продолжить намеченные ранее программы и расширить сотрудничество по новым направлениям.

Как сообщил на своей странице в Facebook пресс-секретарь Минобороны Армении Армении Арцрун Ованнисян, на встрече в Астане в среду "на полях" заседания Совета министров обороны стран ОДКБ стороны заявили о важности армяно-российских союзнических отношений.

"Д.Тоноян и С.Шойгу заявили о готовности обеспечить продолжение существующих договоренностей и программ в двустороннем и многостороннем форматах, а также их расширения по новым направлениям", - отметил А.Ованнисян.