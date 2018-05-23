Шойгу и министр обороны Армении договорились о сохранении и расширении сотрудничества

Министры обороны Армении и России Давид Тоноян и Сергей Шойгу готовы продолжить намеченные ранее программы и расширить сотрудничество по новым направлениям.
Как сообщил на своей странице в Facebook пресс-секретарь Минобороны Армении Армении Арцрун Ованнисян, на встрече в Астане в среду "на полях" заседания Совета министров обороны стран ОДКБ стороны заявили о важности армяно-российских союзнических отношений.
"Д.Тоноян и С.Шойгу заявили о готовности обеспечить продолжение существующих договоренностей и программ в двустороннем и многостороннем форматах, а также их расширения по новым направлениям", - отметил А.Ованнисян.
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