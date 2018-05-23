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Внешняя политика 23.05.2018 17:55

Разведрота азербайджанской армии проходит учения по самооценке КОВ НАТО

Учение по самооценке 2-го уровня разведывательной роты азербайджанской армии проводится в среду в Баку в рамках Программы концепции оперативных возможностей (КОВ) НАТО, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

«К учению, проводимому в учебном центре Гарахейбат, привлечены около 150 военнослужащих, до 20 единиц военной техники и два вертолета. Рота будет оцениваться мониторинговой группой Командования Сухопутных войск НАТО",- говорится в сообщении.

Кроме того, по информации оборонного ведомства, к учению также привлечены представители Международного комитета Красного креста для поддержки распространения и применения норм международного гуманитарного права среди военнослужащих во время вооруженных конфликтов.

Учения завершатся 25 мая.

Ф.Исазаде

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Тэги: РАЗВЕДРОТА, НАТО, УЧЕНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]