Разведрота азербайджанской армии проходит учения по самооценке КОВ НАТО

Учение по самооценке 2-го уровня разведывательной роты азербайджанской армии проводится в среду в Баку в рамках Программы концепции оперативных возможностей (КОВ) НАТО, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

«К учению, проводимому в учебном центре Гарахейбат, привлечены около 150 военнослужащих, до 20 единиц военной техники и два вертолета. Рота будет оцениваться мониторинговой группой Командования Сухопутных войск НАТО",- говорится в сообщении.

Кроме того, по информации оборонного ведомства, к учению также привлечены представители Международного комитета Красного креста для поддержки распространения и применения норм международного гуманитарного права среди военнослужащих во время вооруженных конфликтов.

Учения завершатся 25 мая.

Ф.Исазаде