В Азербайджане вводится в обращение банкнота номиналом в 200 манатов – Центробанк

В Азербайджане будет введена в обращение новая купюра достоинством в 200 манат, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в пресс-службе Центрального банка.
"В Азербайджане будет введена в обращение новая купюра – достоинством 200 манат. Мы сейчас готовим специальный пресс-релиз по этому поводу", - сказал представитель пресс-службы банка.
В Азербайджане в настоящее время в обращении находятся купюры достоинством 1, 5, 10, 20, 50 и 100 манат.
А.Азизов
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