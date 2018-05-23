В Азербайджане вводится в обращение банкнота номиналом в 200 манатов – Центробанк

В Азербайджане будет введена в обращение новая купюра достоинством в 200 манат, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в пресс-службе Центрального банка.

"В Азербайджане будет введена в обращение новая купюра – достоинством 200 манат. Мы сейчас готовим специальный пресс-релиз по этому поводу", - сказал представитель пресс-службы банка.

В Азербайджане в настоящее время в обращении находятся купюры достоинством 1, 5, 10, 20, 50 и 100 манат.

А.Азизов