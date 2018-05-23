Президент Алиев выделил мэрии Баку 40 млн манатов строительство и ремонт образовательных учреждений в Баку и его пригородах

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Исполнительной власти города Баку из госбюджета 40 млн манатов на дополнительные мероприятия по строительству и ремонту образовательных учреждений в Баку и бакинских пригородах.
Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано в среду на сайте главы государства.
Средства выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2018 год.
Б.Рустамбеков
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