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Карабахский конфликт 23.05.2018 18:14

Глава Минобороны Азербайджана обсудил с личным представителем председателя ОБСЕ карабахское урегулирование

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился в среду с личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспшиком.

"В ходе встречи состоялся обмен мнениями о текущей ситуации на линии соприкосновения войск, итогах проведенных мониторингов и урегулирования конфликта", - сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Ф.Исазаде

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Тэги: ОБСЕ, КАРАБАХ, ОБСУЖДЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]