Глава Минобороны Азербайджана обсудил с личным представителем председателя ОБСЕ карабахское урегулирование

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился в среду с личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспшиком.

"В ходе встречи состоялся обмен мнениями о текущей ситуации на линии соприкосновения войск, итогах проведенных мониторингов и урегулирования конфликта", - сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Ф.Исазаде