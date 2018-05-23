Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0001 RUR   0.0277 GBR   2.281 TRY   0.357

Цена на нефть

    $/bbl WTI   72.13 Brent   79.57

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 18° 21° Завтра 18° 29° 25 Май 19° 31° 26 Май 15° 29°

Транспорт и связь 23.05.2018 18:16

Азербайджан впервые осуществил капремонт российских вертолетов Mi-8AMT/MTV

Сервисный центр капитального ремонта вертолетов авиакомпании Silk Way Helicopter Services (SWHS) впервые осуществил капремонт российских вертолетов типа Mi-8AMT/MTV, говорится в сообщении компании.

"В рамках первого этапа работ с 6 ноября 2017 года в базовом аэропорту «Забрат» авиакомпании SWHS начались работы по капитальному ремонту вертолетов российского производства Mi-8AMT/MTV. Ремонт осуществлялся и контролировался специалистами российского Авиаремонтного завода №356 (г. Энгельс) при участии специалистов SWHS", -отмечается в информации.

В соответствие с инструкциями авиаремонтного завода, разобранные агрегаты были отправлены на ремонт на завод №356. В дальнейшем ремонт этого оборудования предусмотрен в Баку как дальнейшее освоение капитального ремонта вертолетов.

Были также отремонтированы фюзеляж вертолета и авионика.

Оборудование, специальные агрегаты, а также расходные материалы, использованные в процессе ремонта, горючие и смазочные материалы были предоставлены со стороны SWHS.

Договоренность о создании в Азербайджане сервисного центра по капитальному ремонту вертолетов было достигнута в 2016 году в рамках выставки «Azerbaijan InternationalDefenceExhibition» – ADEX.

Компания Silk Way Helicopter Services ежегодно перевозит вертолетами более 150 тыс. пассажиров. Парк воздушных судов компании включает вертолеты Sikorsky S-92A, Leonardo Helicopters AW139, Airbus Helicopters AS-332L1, Airbus Helicopters EC-155B1, Ми-8МТВ-1, Ми-8АМТ, а также самолеты Cessna 172S.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, РОССИЯ, ВЕРТОЛЕТЫ, РЕМОНТ


Похожие новости


Азербайджан увеличил в январе-апреле экспорт в РФ в 1,3 раза - ГТК SOCAR в I квартале импортировала из России около 800 млн кубометров газа Азербайджан и Россия подготовят дорожную карту сотрудничества для развития сектора МСП Баку и Москва в течение 3-4 лет завершат демаркацию госграницы – МИД Азербайджана Москва и Баку будут развивать двусторонние связи – МИД РФ В Московской области РФ открылся памятник азербайджанской нефти за вклад в победу в ВОВ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]