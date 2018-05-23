Азербайджан впервые осуществил капремонт российских вертолетов Mi-8AMT/MTV

Сервисный центр капитального ремонта вертолетов авиакомпании Silk Way Helicopter Services (SWHS) впервые осуществил капремонт российских вертолетов типа Mi-8AMT/MTV, говорится в сообщении компании.

"В рамках первого этапа работ с 6 ноября 2017 года в базовом аэропорту «Забрат» авиакомпании SWHS начались работы по капитальному ремонту вертолетов российского производства Mi-8AMT/MTV. Ремонт осуществлялся и контролировался специалистами российского Авиаремонтного завода №356 (г. Энгельс) при участии специалистов SWHS", -отмечается в информации.

В соответствие с инструкциями авиаремонтного завода, разобранные агрегаты были отправлены на ремонт на завод №356. В дальнейшем ремонт этого оборудования предусмотрен в Баку как дальнейшее освоение капитального ремонта вертолетов.

Были также отремонтированы фюзеляж вертолета и авионика.

Оборудование, специальные агрегаты, а также расходные материалы, использованные в процессе ремонта, горючие и смазочные материалы были предоставлены со стороны SWHS.

Договоренность о создании в Азербайджане сервисного центра по капитальному ремонту вертолетов было достигнута в 2016 году в рамках выставки «Azerbaijan InternationalDefenceExhibition» – ADEX.

Компания Silk Way Helicopter Services ежегодно перевозит вертолетами более 150 тыс. пассажиров. Парк воздушных судов компании включает вертолеты Sikorsky S-92A, Leonardo Helicopters AW139, Airbus Helicopters AS-332L1, Airbus Helicopters EC-155B1, Ми-8МТВ-1, Ми-8АМТ, а также самолеты Cessna 172S.

Н.Аббасова