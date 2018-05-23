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Финансы 23.05.2018 18:33

В Азербайджане презентовали юбилейные монеты в честь 100-летия АДР и 95-летия Гейдара Алиева

Центральный банк Азербайджана презентовал в среду юбилейные монеты, приуроченные к 100-летию создания Азербайджанской демократической республики (АДР), 95-летию со дня рождения Гейдара Алиева, а также новую купюру достоинством 200 манат.

Председатель правления ЦБА Эльман Рустамов на презентации подчеркнул, что решение о выпуске в обращение 200-манатной купюры было принято с учетом динамики развития в экономике, изменений в структуре наличных денег в обращении. Дизайн купюры разработала американская компания Crane Currency, купюры напечатаны компанией Giesecke & Devrient.

Кроме этого, ЦБА выпускает в обращение юбилейную монету, приуроченную к 95-летию экс-президента Азербайджана Гейдара Алиева. Монета содержит золото весом 1 тройскую унцию и платину.

В честь 100-летия создания АДР в обращение также выпускается юбилейные монеты, в которых содержание золота будет составлять соответственно 1 тройскую унцию, ¾ т.у. и ½ т.у.

Юбилейные монеты изготовлены на Королевском монетном дворе Великобритании "The Royal Mint".

А.Азизов

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Тэги: МОНЕТЫ, ПРЕЗЕНТАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]