В Азербайджане презентовали юбилейные монеты в честь 100-летия АДР и 95-летия Гейдара Алиева

Центральный банк Азербайджана презентовал в среду юбилейные монеты, приуроченные к 100-летию создания Азербайджанской демократической республики (АДР), 95-летию со дня рождения Гейдара Алиева, а также новую купюру достоинством 200 манат.

Председатель правления ЦБА Эльман Рустамов на презентации подчеркнул, что решение о выпуске в обращение 200-манатной купюры было принято с учетом динамики развития в экономике, изменений в структуре наличных денег в обращении. Дизайн купюры разработала американская компания Crane Currency, купюры напечатаны компанией Giesecke & Devrient.

Кроме этого, ЦБА выпускает в обращение юбилейную монету, приуроченную к 95-летию экс-президента Азербайджана Гейдара Алиева. Монета содержит золото весом 1 тройскую унцию и платину.

В честь 100-летия создания АДР в обращение также выпускается юбилейные монеты, в которых содержание золота будет составлять соответственно 1 тройскую унцию, ¾ т.у. и ½ т.у.

Юбилейные монеты изготовлены на Королевском монетном дворе Великобритании "The Royal Mint".

А.Азизов