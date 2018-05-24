КНДР, вероятно, демонтирует в четверг полигон для ядерных испытаний, считают в Сеуле

Северная Корея уничтожит полигон для ядерных испытаний "Пунгери", с большой долей вероятности, позднее в четверг, сообщает агентство "Ренхап" со ссылкой на министерство по делам объединения Южной Кореи.
"Высоки шансы, что это произойдет сегодня", - заявили представители южнокорейского министерства журналистам, освещающим это событие в КНДР.
Накануне представитель КНДР заявил журналистам, что демонтаж будет произведен 24 мая, если погодные условия будут благоприятными.
Агентство отмечает, что метеорологи обещают хорошую погоду в ближайшие часы в районе расположения полигона, однако к вечеру есть вероятность выпадения осадков.
Ранее сообщалось, что полигон могут демонтировать в период с 23 по 25 мая, но точный день не назывался.
Планируется, что тоннели, предназначенные для подземных испытаний ядерного оружия, будут взорваны.
Группа иностранных журналистов, прибывшая в КНДР для освещения церемонии закрытия полигона, уже отправились на поезде из города Вонсан в сторону места расположения этого объекта.
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