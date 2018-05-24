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Дальнее зарубежье 24.05.2018 11:46

КНДР, вероятно, демонтирует в четверг полигон для ядерных испытаний, считают в Сеуле

Северная Корея уничтожит полигон для ядерных испытаний "Пунгери", с большой долей вероятности, позднее в четверг, сообщает агентство "Ренхап" со ссылкой на министерство по делам объединения Южной Кореи.

"Высоки шансы, что это произойдет сегодня", - заявили представители южнокорейского министерства журналистам, освещающим это событие в КНДР.

Накануне представитель КНДР заявил журналистам, что демонтаж будет произведен 24 мая, если погодные условия будут благоприятными.

Агентство отмечает, что метеорологи обещают хорошую погоду в ближайшие часы в районе расположения полигона, однако к вечеру есть вероятность выпадения осадков.

Ранее сообщалось, что полигон могут демонтировать в период с 23 по 25 мая, но точный день не назывался.

Планируется, что тоннели, предназначенные для подземных испытаний ядерного оружия, будут взорваны.

Группа иностранных журналистов, прибывшая в КНДР для освещения церемонии закрытия полигона, уже отправились на поезде из города Вонсан в сторону места расположения этого объекта.

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Тэги: КНДР, ПОЛИГОН, ДЕМОНТАЖ, СРОК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]