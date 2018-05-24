Пхеньян вновь пригрозил отменой саммита с Вашингтоном в Сингапуре

Северная Корея может пересмотреть планы по участию в саммите с США, запланированном в следующем месяце в Сингапуре, приводит в четверг Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) слова замминистра иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи.
"Все полностью зависит от решения и поведения Соединенных Штатов: встретят ли они нас за столом переговоров или в рамках решительного ядерного противостояния", - цитирует ЦТАК слова Чхве Сон Хи.
"Если США негативно воспримут наше хорошее к ним расположение и продолжат совершать незаконные и возмутительные действия, я направлю предложение нашему высшему руководству о пересмотре планов проведения саммита между КНДР и США", - подчеркнула она.
Встреча президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре запланирована на 12 июня 2018 года. Ранее Ким Чен Ын заявлял, что саммит может быть отменен, если США не заинтересованы в улучшении взаимоотношений, а их единственная цель по итогам переговоров - добиться от КНДР денуклеаризации.
В свою очередь, госсекретарь США Майк Помпео накануне заявил, что Вашингтон откажется от переговоров с Пхеньяном, если двум сторонам не удастся достичь "правильного" соглашения по денуклеаризации Корейского полуострова.
Помимо этого он подчеркнул, что решение о том, пройдет ли саммит США-КНДР или нет, в конечном итоге будет принимать северокорейский лидер Ким Чен Ын.
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