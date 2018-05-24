ЕС в июне представит отчет о бизнес-климате в Азербайджане

Европейский союз (ЕС) в июне представит отчет за 2018 год с оценкой бизнес-климата в Азербайджане, отмечается в сообщении Германо-Азербайджанской торговой палате.

"В Баку 5 июня 2018 года пройдет бизнес-форум ЕС-Азербайджан, в работе которого ожидается около 500 участников. В ходе форума будет представлен отчет ЕС за 2018 год относительно бизнес-климата в Азербайджане", - отмечает Палата.

В работе форума также примет участие представитель генерального директората еврокомиссии по соседству и расширенным переговорам (DG NEAR) Лоуренс Мередит, министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев и другие представители правительства Азербайджана.

Б.Рустамбеков