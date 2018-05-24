Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9904 RUR   0.0277 GBR   2.2726 TRY   0.3716

Цена на нефть

    $/bbl WTI   71.84 Brent   79.80

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 17° 31° Завтра 19° 32° 26 Май 16° 29° 27 Май 13° 20°

Бизнес и законодательство 24.05.2018 11:44

ЕС в июне представит отчет о бизнес-климате в Азербайджане

Европейский союз (ЕС) в июне представит отчет за 2018 год с оценкой бизнес-климата в Азербайджане, отмечается в сообщении Германо-Азербайджанской торговой палате.

"В Баку 5 июня 2018 года пройдет бизнес-форум ЕС-Азербайджан, в работе которого ожидается около 500 участников. В ходе форума будет представлен отчет ЕС за 2018 год относительно бизнес-климата в Азербайджане", - отмечает Палата.

В работе форума также примет участие представитель генерального директората еврокомиссии по соседству и расширенным переговорам (DG NEAR) Лоуренс Мередит, министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев и другие представители правительства Азербайджана.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕС, БИЗНЕС, КЛИМАТ


Похожие новости


Бизнес-форум Азербайджан-ЕС состоится летом 2018 года ЕС с 2009г оказал азербайджанским компаниям финансовую поддержку на 222 млн евро Баку приглашает инвесторов из ЕС инвестировать в ненефтяной сектор Азербайджана – глава Минэкономики

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]