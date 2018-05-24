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Дальнее зарубежье 24.05.2018 12:14

В Пентагоне не подтверждают нанесение коалицией авиаудара по позициям сирийских сил

В американском оборонном ведомстве заявили, что не могут подтвердить появившуюся в СМИ информацию об авиаударах возглавляемой США коалиции по позициям сирийских правительственных сил, сообщает в четверг агентство "Ассошиэйтед пресс".

"У нас нет информации, которая бы подтверждала содержащиеся в этих сообщениях данные", - сказал представитель Пентагона Адриан Ранкин-Гэллоуэй.

Ранее сирийское агентство САНА сообщило со ссылкой на военные источники об обстреле с воздуха позиций правительственных войск в провинции Дейр-эз-Зор. По информации агентства, удары были нанесены самолетами возглавляемой США коалиции по борьбе против террористической группировки ИГ . В сообщении отмечалось, что в результате обстрела никто не пострадал.

В то же время, по данным агентства ЭФЭ, поддерживающие контакты с сирийской оппозицией наблюдатели также сообщили об этом обстреле.

Кроме того, по информации ряда связанных с оппозицией активистов, в результате удара уничтожены три транспортных средства, а 12 бойцов погибли. Причем, согласно данным оппозиционеров, речь идет не о сирийцах, а о воюющих на стороне Дамаска иностранцах. При этом не уточняется, гражданами каких стран они являются.

Как сообщалось, ранее в четверг российский военный источник заявил, что информация о том, что коалиция США нанесла удар по позициям сирийской армии в районе Дейр-эз-Зора, не соответствует действительности.

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Тэги: США, СИРИЯ, УДАР, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]