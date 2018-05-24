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СНГ 24.05.2018 12:32

Патрушев считает полезным формирование в рамках ОДКБ электронного реестра информматериалов, признанных экстремистскими

Россия поддержала предложение о создании в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) электронного реестра экстремистской информации, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Поддерживаем предложение Белоруссии о формировании в рамках ОДКБ электронного реестра информационных материалов, признанных экстремистскими в государствах-членах организации", - сказал Н.Патрушев на встрече секретарей совбезов ОДКБ в четверг в Астане.

Кроме того, он призвал армянских коллег к скорейшему завершению работы над национальным антитеррористическим законодательством в соответствии с требованиями резолюций Совета безопасности ООН. Это, по словам Н.Патрушева, будет способствовать выработке единых подходов к борьбе с терроризмом.

"Отмечаем конструктивное взаимодействие экспертов наших стран в рамках рабочей группы по вопросам борьбы с терроризмом и экстремизмом при комитете секретарей советов безопасности", - добавил секретарь СБ РФ.

Договор о коллективной безопасности был подписан 15 мая 1992 года в Ташкенте. В мае 2002 года Совет коллективной безопасности принял решение о преобразовании механизмов и структур сотрудничества стран-участников договора в международную региональную организацию - ОДКБ. В сентябре 2003 года устав ОДКБ вступил в силу. В ОДКБ в настоящее время входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ОДКБ, ЭКСТРЕМИЗМ, ИНФОРМАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]