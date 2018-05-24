Патрушев считает полезным формирование в рамках ОДКБ электронного реестра информматериалов, признанных экстремистскими

Россия поддержала предложение о создании в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) электронного реестра экстремистской информации, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Поддерживаем предложение Белоруссии о формировании в рамках ОДКБ электронного реестра информационных материалов, признанных экстремистскими в государствах-членах организации", - сказал Н.Патрушев на встрече секретарей совбезов ОДКБ в четверг в Астане.
Кроме того, он призвал армянских коллег к скорейшему завершению работы над национальным антитеррористическим законодательством в соответствии с требованиями резолюций Совета безопасности ООН. Это, по словам Н.Патрушева, будет способствовать выработке единых подходов к борьбе с терроризмом.
"Отмечаем конструктивное взаимодействие экспертов наших стран в рамках рабочей группы по вопросам борьбы с терроризмом и экстремизмом при комитете секретарей советов безопасности", - добавил секретарь СБ РФ.
Договор о коллективной безопасности был подписан 15 мая 1992 года в Ташкенте. В мае 2002 года Совет коллективной безопасности принял решение о преобразовании механизмов и структур сотрудничества стран-участников договора в международную региональную организацию - ОДКБ. В сентябре 2003 года устав ОДКБ вступил в силу. В ОДКБ в настоящее время входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан.
Вашингтон готов к партнерству с Баку для противостояния региональным вызовам - Трамп
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии 100 раз - Минобороны Азербайджана
Глава Минобороны Азербайджана обсудил с личным представителем председателя ОБСЕ карабахское урегулирование
В Азербайджане в 2017 году на создание центров ASAN направлено почти 55 млн манатов
Россия поддерживает предложение о гибком подходе к условиям сделки ОПЕК+ - Новак
Moody`s сохранило прогноз роста ВВП Азербайджана на 2018г, улучшило прогноз на 2019г
Президент Алиев принял участие в открытии жилого комплекса в Баку для беженцев и вынужденных переселенцев
Баку направил ответ USCIRF на обвинения в ухудшении положения со свободой религии в Азербайджане
Таможенники Азербайджана пресекли контрабанду 515 кг героина - ГТК
ГААД получит 3 млн. манатов на строительство нового моста в прифронтовой зоне
Президент Азербайджана выделил 5 млн манатов на проведение мелиоративных работ в Нахчыване
Кабмин Нахчывана получит 40 млн манатов на реконструкцию автодороги и социально-экономическое развитие автономии
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
В РИКЦ в Баку прошел показ художественного фильма «Ожерелье для моей любимой»
Компания Bakcell поддержала проведение турнира по футзалу среди инвалидов по слуху
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»