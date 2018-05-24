Патрушев считает полезным формирование в рамках ОДКБ электронного реестра информматериалов, признанных экстремистскими

Россия поддержала предложение о создании в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) электронного реестра экстремистской информации, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Поддерживаем предложение Белоруссии о формировании в рамках ОДКБ электронного реестра информационных материалов, признанных экстремистскими в государствах-членах организации", - сказал Н.Патрушев на встрече секретарей совбезов ОДКБ в четверг в Астане.

Кроме того, он призвал армянских коллег к скорейшему завершению работы над национальным антитеррористическим законодательством в соответствии с требованиями резолюций Совета безопасности ООН. Это, по словам Н.Патрушева, будет способствовать выработке единых подходов к борьбе с терроризмом.

"Отмечаем конструктивное взаимодействие экспертов наших стран в рамках рабочей группы по вопросам борьбы с терроризмом и экстремизмом при комитете секретарей советов безопасности", - добавил секретарь СБ РФ.

Договор о коллективной безопасности был подписан 15 мая 1992 года в Ташкенте. В мае 2002 года Совет коллективной безопасности принял решение о преобразовании механизмов и структур сотрудничества стран-участников договора в международную региональную организацию - ОДКБ. В сентябре 2003 года устав ОДКБ вступил в силу. В ОДКБ в настоящее время входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан.