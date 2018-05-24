Таможенники Азербайджана пресекли контрабанду 515 кг героина - ГТК

Азербайджанские таможенники пресекли контрабандный ввоз из Ирана 515 кг героина, сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета (ГТК).
"Партия героина общим весом 515 кг была обнаружена в грузовом автомобиле, направлявшемся из Ирана в Азербайджан», - говорится в сообщении ведомства.
Для обнаружения наркотиков были использованы и собаки.
По факту ведется расследование.
Ф.Исазаде
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