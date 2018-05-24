Таможенники Азербайджана пресекли контрабанду 515 кг героина - ГТК

Азербайджанские таможенники пресекли контрабандный ввоз из Ирана 515 кг героина, сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета (ГТК).

"Партия героина общим весом 515 кг была обнаружена в грузовом автомобиле, направлявшемся из Ирана в Азербайджан», - говорится в сообщении ведомства.

Для обнаружения наркотиков были использованы и собаки.

По факту ведется расследование.

Ф.Исазаде