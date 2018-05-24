"РИА "Новости - Украина" попало в список санкций СНБО Украины

Представительство "РИА Новости" на Украине и компания ООО "Интерселект", через которую осуществлялась его хозяйственная деятельность в Киеве, попали в список антироссийских санкций, обнародованных в четверг.

В приложении к решению Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 мая, опубликованном на сайте президента, упомянуты представительство Федерального унитарного предприятия Российское агентство международной информации РИА "Новости", а также ООО "Интерселект", через которое, по данным СБУ, осуществлялось финансирование работы "РИА Новости Украина".

Руководитель "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский был задержан на прошлой неделе, ему предъявлено подозрение по части 1 статьи 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена - ИФ).

Украинские санкции предполагают блокирование активов, ограничение или прекращение предоставления телекоммуникационных услуг, запрет на увеличение уставного фонда, а также блокирование доступа к сайту www.rian.com.ua.