"РИА "Новости - Украина" попало в список санкций СНБО Украины

Представительство "РИА Новости" на Украине и компания ООО "Интерселект", через которую осуществлялась его хозяйственная деятельность в Киеве, попали в список антироссийских санкций, обнародованных в четверг.
В приложении к решению Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 мая, опубликованном на сайте президента, упомянуты представительство Федерального унитарного предприятия Российское агентство международной информации РИА "Новости", а также ООО "Интерселект", через которое, по данным СБУ, осуществлялось финансирование работы "РИА Новости Украина".
Руководитель "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский был задержан на прошлой неделе, ему предъявлено подозрение по части 1 статьи 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена - ИФ).
Украинские санкции предполагают блокирование активов, ограничение или прекращение предоставления телекоммуникационных услуг, запрет на увеличение уставного фонда, а также блокирование доступа к сайту www.rian.com.ua.
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