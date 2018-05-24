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СНГ 24.05.2018 13:02

"РИА "Новости - Украина" попало в список санкций СНБО Украины

Представительство "РИА Новости" на Украине и компания ООО "Интерселект", через которую осуществлялась его хозяйственная деятельность в Киеве, попали в список антироссийских санкций, обнародованных в четверг.

В приложении к решению Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 мая, опубликованном на сайте президента, упомянуты представительство Федерального унитарного предприятия Российское агентство международной информации РИА "Новости", а также ООО "Интерселект", через которое, по данным СБУ, осуществлялось финансирование работы "РИА Новости Украина".

Руководитель "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский был задержан на прошлой неделе, ему предъявлено подозрение по части 1 статьи 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена - ИФ).

Украинские санкции предполагают блокирование активов, ограничение или прекращение предоставления телекоммуникационных услуг, запрет на увеличение уставного фонда, а также блокирование доступа к сайту www.rian.com.ua.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, РОССИЯ, СМИ, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]