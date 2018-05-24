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Религия 24.05.2018 12:45

Баку направил ответ USCIRF на обвинения в ухудшении положения со свободой религии в Азербайджане

Отчет Комиссии США по международной религиозной свободе (USCIRF) по Азербайджану не соответствует действительности, Баку направил американской стороне официальный ответ, заявил глава Госкомитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы.

«Баку официально ответил на отчет USCIRF по религиозной свободе в Азербайджане. Мы решительно заявили, что указанные в отчете сведения не соответствуют действительности»,- заявил М.Гурбанлы журналистам в четверг.

«Свобода вероисповедания в Азербайджане находится на более высоком уровне, чем во многих развитых странах мира», - добавил он.

По его словам, в отчете допущено много ошибок, использованы данные 2-3-летней давности. "Мы обсудили этот вопрос в ходе визита в США, а также проинформировали американское посольство в Баку об этом. В Азербайджане нет преследований на почве религиозной принадлежности. Привлеченные к уголовной ответственности в республике лица нарушили требования законодательства, никак не за религиозные взгляды", - отметил он.

Он подчеркнул, что если религиозный деятель нарушает закон и по этой причине привлекается к ответственности, то связывать это с преследованием на почве вероисповедания, неправильно.

USCIRF в своем отчете отмечает, что положением со свободой религии в Азербайджане резко ухудшилось. По их мнению, за последний год в Азербайджане усилилось подавление независимой религиозной деятельности, закрыты ряд суннитских мечетей, а также проводятся «налеты» на книжные магазины религиозной литературы.

Кроме того, в отчете также отмечается, что в стране «угрожают свидетелям Иеговы и некоторым протестантским общинам».

Ф.Исазаде

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Тэги: РЕЛИГИЯ, СВОБОДА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]