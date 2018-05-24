ЛУКОЙЛ теперь рассматривает в Иране только один проект - Аб-Теймур

"ЛУКОЙЛ" в настоящее время рассматривает возможность работы в Иране только по одному проекту, хотя ранее изучал два.

"ЛУКОЙЛ" теперь рассматривает только одни проект в Иране - Аб-Теймур, Мансури Иран будет реализовывать с другими", - сообщил журналистам президент компании Вагит Алекперов.

Он также добавил, что "ЛУКОЙЛ" не делает никаких резких движений в отношении Ирана, но оценивает риски".