ЛУКОЙЛ теперь рассматривает в Иране только один проект - Аб-Теймур

"ЛУКОЙЛ" в настоящее время рассматривает возможность работы в Иране только по одному проекту, хотя ранее изучал два.
"ЛУКОЙЛ" теперь рассматривает только одни проект в Иране - Аб-Теймур, Мансури Иран будет реализовывать с другими", - сообщил журналистам президент компании Вагит Алекперов.
Он также добавил, что "ЛУКОЙЛ" не делает никаких резких движений в отношении Ирана, но оценивает риски".
Вашингтон готов к партнерству с Баку для противостояния региональным вызовам - Трамп
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии 100 раз - Минобороны Азербайджана
Глава Минобороны Азербайджана обсудил с личным представителем председателя ОБСЕ карабахское урегулирование
Президент Алиев принял участие в открытии жилого комплекса в Баку для беженцев и вынужденных переселенцев
Баку направил ответ USCIRF на обвинения в ухудшении положения со свободой религии в Азербайджане
Таможенники Азербайджана пресекли контрабанду 515 кг героина - ГТК
ГААД получит 3 млн. манатов на строительство нового моста в прифронтовой зоне
Президент Азербайджана выделил 5 млн манатов на проведение мелиоративных работ в Нахчыване
Кабмин Нахчывана получит 40 млн манатов на реконструкцию автодороги и социально-экономическое развитие автономии
В Кремле заявили о недоверии к обращению Юлии Скрипаль
Электронная платежная система WebMoney попала под украинские санкции
В Пекине считают неконструктивным решение США отказать Китаю в участии в учениях RIMPAC в Тихом океане
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
В РИКЦ в Баку прошел показ художественного фильма «Ожерелье для моей любимой»
Компания Bakcell поддержала проведение турнира по футзалу среди инвалидов по слуху
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»