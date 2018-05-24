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ТЭК 24.05.2018 12:48

ЛУКОЙЛ теперь рассматривает в Иране только один проект - Аб-Теймур

"ЛУКОЙЛ" в настоящее время рассматривает возможность работы в Иране только по одному проекту, хотя ранее изучал два.

"ЛУКОЙЛ" теперь рассматривает только одни проект в Иране - Аб-Теймур, Мансури Иран будет реализовывать с другими", - сообщил журналистам президент компании Вагит Алекперов.

Он также добавил, что "ЛУКОЙЛ" не делает никаких резких движений в отношении Ирана, но оценивает риски".

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Тэги: ИРАН, ЛУКОЙЛ, ПРОЕКТ, ИЗУЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]