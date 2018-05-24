Похищенную в январе сотрудницу ООН и ее сына освободили в Кабуле

Миссия ООН по содействию Афганистану (МООНСА) сообщила об освобождении в Кабуле сотрудницы организации и ее ребенка, которые с января удерживались неизвестными в качестве заложников.
"Освобождение женщины и ее маленького сына окажет огромное облегчение их близким, коллегам и всей семье ООН в Афганистане", - говорится в заявлении, опубликованном в четверг на сайте МООНСА.
Вместе с тем миссия осудила убийство другого сотрудника организацией - водителя, похищенного в ходе того же инцидента.
"Мы осуждаем позорное похищение и то, что представляется умышленным убийством одного из наших коллег", - сказала заместитель специального представителя генсека ООН по Афганистану и и.о. главы МООНСА Ингрид Хайден.
"Мы призываем власти сделать все возможное, чтобы привлечь виновных к ответственности", - подчеркнула.
Подробности освобождения женщины и ребенка не приводятся.
Два сотрудника ООН, оба гражданине Афганистана, которые работали в Кабуле с Фондом ООН в области народонаселения (ЮНФПА) были похищены 22 января неизвестными, остановившими их автомобиль. Тело убитого водителя было обнаружено в Кабуле 16 марта.
Афганские граждане составляют подавляющее большинство сотрудников, работающих с ООН в этой стране. "Их профессионализм, самоотверженность и жертвы, которые они несут в интересах развития и безопасности, имеют решающее значение для построения мира в Афганистане", - говорится в сообщении МООНСА.
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