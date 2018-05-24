Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9904 RUR   0.0277 GBR   2.2726 TRY   0.3716

Цена на нефть

    $/bbl WTI   71.84 Brent   79.80

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 17° 31° Завтра 19° 32° 26 Май 16° 29° 27 Май 13° 20°

Дальнее зарубежье 24.05.2018 12:49

Похищенную в январе сотрудницу ООН и ее сына освободили в Кабуле

Миссия ООН по содействию Афганистану (МООНСА) сообщила об освобождении в Кабуле сотрудницы организации и ее ребенка, которые с января удерживались неизвестными в качестве заложников.

"Освобождение женщины и ее маленького сына окажет огромное облегчение их близким, коллегам и всей семье ООН в Афганистане", - говорится в заявлении, опубликованном в четверг на сайте МООНСА.

Вместе с тем миссия осудила убийство другого сотрудника организацией - водителя, похищенного в ходе того же инцидента.

"Мы осуждаем позорное похищение и то, что представляется умышленным убийством одного из наших коллег", - сказала заместитель специального представителя генсека ООН по Афганистану и и.о. главы МООНСА Ингрид Хайден.

"Мы призываем власти сделать все возможное, чтобы привлечь виновных к ответственности", - подчеркнула.

Подробности освобождения женщины и ребенка не приводятся.

Два сотрудника ООН, оба гражданине Афганистана, которые работали в Кабуле с Фондом ООН в области народонаселения (ЮНФПА) были похищены 22 января неизвестными, остановившими их автомобиль. Тело убитого водителя было обнаружено в Кабуле 16 марта.

Афганские граждане составляют подавляющее большинство сотрудников, работающих с ООН в этой стране. "Их профессионализм, самоотверженность и жертвы, которые они несут в интересах развития и безопасности, имеют решающее значение для построения мира в Афганистане", - говорится в сообщении МООНСА.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АФГАНИСТАН, ООН, СОТРУДНИЦА, ОСВОБОЖДЕНИЕ


Похожие новости


В Афганистане 763 мирных жителя погибли с начала 2018 года - ООН В ООН проверяют информацию о жертвах в результате операции на севере Афганистана Боевики напали на машину ООН в Кабуле, похищена женщина с ребенком, один человек убит - СМИ Генсек ООН посещает столицу Афганистана Число жертв среди мирных жителей Афганистана достигло рекордной отметки в 2015 году - ООН ООН отмечает рост на 22% количества погибших и раненых мирных жителей в Афганистане в 2014 году

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]