Похищенную в январе сотрудницу ООН и ее сына освободили в Кабуле

Миссия ООН по содействию Афганистану (МООНСА) сообщила об освобождении в Кабуле сотрудницы организации и ее ребенка, которые с января удерживались неизвестными в качестве заложников.

"Освобождение женщины и ее маленького сына окажет огромное облегчение их близким, коллегам и всей семье ООН в Афганистане", - говорится в заявлении, опубликованном в четверг на сайте МООНСА.

Вместе с тем миссия осудила убийство другого сотрудника организацией - водителя, похищенного в ходе того же инцидента.

"Мы осуждаем позорное похищение и то, что представляется умышленным убийством одного из наших коллег", - сказала заместитель специального представителя генсека ООН по Афганистану и и.о. главы МООНСА Ингрид Хайден.

"Мы призываем власти сделать все возможное, чтобы привлечь виновных к ответственности", - подчеркнула.

Подробности освобождения женщины и ребенка не приводятся.

Два сотрудника ООН, оба гражданине Афганистана, которые работали в Кабуле с Фондом ООН в области народонаселения (ЮНФПА) были похищены 22 января неизвестными, остановившими их автомобиль. Тело убитого водителя было обнаружено в Кабуле 16 марта.

Афганские граждане составляют подавляющее большинство сотрудников, работающих с ООН в этой стране. "Их профессионализм, самоотверженность и жертвы, которые они несут в интересах развития и безопасности, имеют решающее значение для построения мира в Афганистане", - говорится в сообщении МООНСА.