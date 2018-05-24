Сделка ОПЕК+ достигла своей цели, ее условия должны стать более гибкими - Алекперов

Глава "ЛУКОЙЛа"Вагит Алекперов считает, что соглашение стран ОПЕК и не-ОПЕК по ограничению добычи нефти достигло своей цели.
"Но нарушать сделку не надо",- сказал он на пресс-конференции в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2018).
По словам В.Алекперова, условия сделки ОПЕК+ должны стать более гибкими, ориентированными на текущие изменения рынка. В частности, нужно предусмотреть возможности постепенного увеличения добычи нефти
"Мы поддерживаем сохранение сделки ОПЕК+, но добычу надо увеличивать", - отметил глава "ЛУКОЙЛа.
По его мнению, цена на нефть в $80 за баррель является слишком высокой.
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