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ТЭК 24.05.2018 12:50

Сделка ОПЕК+ достигла своей цели, ее условия должны стать более гибкими - Алекперов

Глава "ЛУКОЙЛа"Вагит Алекперов считает, что соглашение стран ОПЕК и не-ОПЕК по ограничению добычи нефти достигло своей цели.

"Но нарушать сделку не надо",- сказал он на пресс-конференции в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2018).

По словам В.Алекперова, условия сделки ОПЕК+ должны стать более гибкими, ориентированными на текущие изменения рынка. В частности, нужно предусмотреть возможности постепенного увеличения добычи нефти

"Мы поддерживаем сохранение сделки ОПЕК+, но добычу надо увеличивать", - отметил глава "ЛУКОЙЛа.

По его мнению, цена на нефть в $80 за баррель является слишком высокой.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ЛУКОЙЛ, ОПЕК, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]