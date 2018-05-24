Сирийские власти могут в ближайшие часы передать в ООН списки своих представителей в конституционную комиссию - Богданов

Сирийские власти уже в четверг или в пятницу могут передать список своих представителей в конституционную комиссию, которая должна заработать под эгидой ООН, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
"Мы ждем, я думаю, что может быть сегодня-завтра это (произойдет - ИФ)", - сказал он "Интерфаксу".
Отвечая на вопрос о том, какие сигналы поступают от ООН относительно процесса формирования комиссии и может ли она начать работу в ближайшее время, собеседник агентства сказал: "Де Мистура (спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура - ИФ) ждет как раз от правительства, от оппозиции и наши, может быть, какие-то соображения по поводу возможных участников этой комиссии, имея в виду, что, может быть, к работе этой комиссии по основному закону Сирии будет привлечена еще группа экспертов".
По его словам, в Москве надеются, что прежде всего это будут сирийские эксперты в области конституционного права.
Отвечая на вопрос о том, могут ли российские эксперты принять участие в этой работе, М.Богданов напомнил, что еще несколько лет назад Россия предоставила свои соображения по поводу возможных вариантов этой Конституции.
"Поэтому думаю, что будем работать в плотном контакте со всеми сторонами: и, естественно, с правительством в свете итогов визита Башара Асада (в Россию - ИФ), и, естественно, с другими нашими партнерами, в том числе с другими сторонами-гарантами", - сказал он.
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