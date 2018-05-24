В Пекине считают неконструктивным решение США отказать Китаю в участии в учениях RIMPAC в Тихом океане

В министерстве обороны КНР подвергли критике решение Пентагона не приглашать китайских военных для участия в международных военных учениях, организуемых США в Тихом океане, сообщает в четверг агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

В заявлении китайского военного ведомства отмечается, что это решение США является "неконструктивным".

В нем также говорится, что это шаг со стороны Вашингтона не изменит "желание Китая играть значительную роль в поддержании мира и стабильности в азиатско-тихоокеанском регионе".

Ранее Пентагон заявил, что отозвал направленное ранее Китаю приглашение для участия в международных военных учениях RIMPAC, обвинив Пекин в "милитаризации" Южно-Китайского моря.

Учения RIMPAC - крупнейшие в мире международные военно-морские учения. Их организуют ВМС США с участием корпуса морской пехоты и береговой охраны США. На учения приглашаются союзные США государства Азиатско-Тихоокеанского региона. RIMPAC проводят с периодичностью в два года, в июне-июле.

АП напоминает, что в 2014 и 2016 году Китай входил в состав участников этих учений.